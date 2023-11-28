Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Гримсби Таун
Милтон Кинс Донс - Гримсби Таун: обзор матча 28 ноября 2023
Милтон Кинс Донс
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Гримсби Таун
66'
J. Payne
20'
Р. Пайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Гримсби Таун
90'
Желтая карточка
D. Wilson
85'
Желтая карточка
К. Эйнли
Замена
М. Эиса
️️️️
D. Lewington
72'
Замена
E. Harrison
️️️️
М. Дин
71'
68'
Замена
К. Эйнли
️️️️
А. Гауа
68'
Замена
D. Wilson
️️️️
O. Khan
ГОЛ! 1:1!
J. Payne
Пас отдал
А. Гилби
66'
64'
Желтая карточка
K. Conteh
Замена
Д. Леко
️️️️
К. Грант
62'
55'
Замена
A. Eisa
️️️️
Р. Пайк
Желтая карточка
J. Williams
45'
+7
35'
Замена
А. Хант
️️️️
Э. Дрисколл-Гленнон
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Пайк
Пас отдал
Д. Роуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
11
Конор Грант
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
8
Алекс Гилби
ЦП
3
Dean Lewington
(К)
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Гримсби Таун
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
15
Harry Clifton
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
33
Otis Khan
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
10
Доусон Девой
АП
27
Мо Эиса
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
4
Kieran Green
ЦП
16
Каллум Эйнли
ЦП
8
Алекс Хант
ЦП
6
Luke Waterfall
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
3-1-3-3
1
3
Харви
4
16
О'Хора
22
Норман
11
Грант
10
8
Гилби
21
Дин
4
3
4-2-1-4
5
31
3
Дрисколл-Гленнон
44
15
22
14
Гауа
15
Пайк
33
32
Роуз
1
3
27
Эиса
27
Эиса
3
11
Грант
17
Леко
17
Леко
11
Грант
21
Дин
19
19
21
Дин
14
Гауа
16
Эйнли
16
Эйнли
14
Гауа
3
Дрисколл-Гленнон
8
Хант
8
Хант
3
Дрисколл-Гленнон
15
Пайк
7
7
15
Пайк
33
25
25
33
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Гримсби Таун
1
Michael Kelly
ВР
10
Доусон Девой
АП
19
Мэттью Деннис
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
1
Джейк Иствуд
ВР
4
Kieran Green
ЦП
6
Luke Waterfall
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
10
Доусон Девой
АП
19
Мэттью Деннис
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
4
Kieran Green
ЦП
6
Luke Waterfall
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Гримсби Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Новости команд
Все
Милтон Кинс Донс
Гримсби Таун
«Гримсби» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
14 февраля
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Байер» жестко потроллил «Манчестер Юнайтед»
2025.08.28 21:48
1
Аморим прокомментировал сенсационное поражение «МЮ» от клуба из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 12:53
1
⚡️ Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 00:16
12
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
16-летний Эллиот установил клубный рекорд «Ливерпуля»
2019.09.26 10:54
«Гримсби» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
14 февраля
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Байер» жестко потроллил «Манчестер Юнайтед»
2025.08.28 21:48
1
Аморим прокомментировал сенсационное поражение «МЮ» от клуба из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 12:53
1
⚡️ Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 00:16
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+