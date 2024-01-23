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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Уимблдон
Милтон Кинс Донс - Уимблдон: обзор матча 23 января 2024
Милтон Кинс Донс
23.01.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Уимблдон
10'
Д. Кемп
16'
R. Johnson (АГ)
22'
У. О'Хора
53'
А. Литтл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Уимблдон
Замена
E. Harrison
️️️️
И. Робсон
87'
Замена
Л. Бейт
️️️️
Д. Кемп
87'
Замена
М. Эиса
️️️️
М. Дин
87'
Желтая карточка
J. Payne
79'
76'
Замена
L. Brown
️️️️
Д. Тилли
73'
Красная карточка
П. Каламбайи
69'
Замена
I. Ogundere
️️️️
A. Sasu
65'
Красная карточка
H. Biler
Замена
Д. Харви
️️️️
D. Lewington
64'
56'
Желтая карточка
Д. Тилли
53'
ГОЛ! 3:1!
А. Литтл
46'
Замена
Д. Гордон
️️️️
Д. Дэвисон
46'
Замена
Г. Пелл
️️️️
J. Ball
Замена
K. Lofthouse
️️️️
К. Норман
45'
+2
ГОЛ! 3:0!
У. О'Хора
Пас отдал
И. Робсон
22'
19'
Замена
П. Каламбайи
️️️️
R. Johnson
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
R. Johnson
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кемп
Пас отдал
J. Tomlinson
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
34
Филип Маршал
ВР
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
8
Алекс Гилби
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
7
Итан Робсон
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
3
Dean Lewington
(К)
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
31
Joe Lewis
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
6
James Ball
ЦП
29
Aron Sasu
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
4
Льюис Бейт
ЦП
15
Томми Смит
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
30
Поль Каламбайи
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
11
Ронан Кертис
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
17
Ryan Mclean
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
2-1-3-1-3
34
Маршал
16
О'Хора
4
22
Норман
8
Гилби
10
7
Робсон
10
Кемп
4
21
Дин
3
4-4-1-1
1
Басс
6
26
2
31
8
Литтл
6
29
23
Ривс
7
Тилли
13
Дэвисон
3
3
Харви
3
Харви
3
22
Норман
15
15
22
Норман
10
Кемп
4
Бейт
4
Бейт
10
Кемп
21
Дин
27
Эиса
27
Эиса
21
Дин
7
Робсон
19
19
7
Робсон
6
30
Каламбайи
30
Каламбайи
6
29
33
33
29
7
Тилли
3
3
7
Тилли
6
7
Пелл
7
Пелл
6
13
Дэвисон
11
Гордон
11
Гордон
13
Дэвисон
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Уимблдон
1
Michael Kelly
ВР
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
33
Никола Цанев
ВР
11
Ронан Кертис
ЦП
17
Ryan Mclean
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
15
Томми Смит
ЦФ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
11
Ронан Кертис
ЦП
17
Ryan Mclean
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Уимблдон
1
2
1
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
17
Офсайды
2
4
Количество передач
685
309
Сейвы
1
10
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
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