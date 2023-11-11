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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Милтон Кинс Донс
Ньюпорт Каунти - Милтон Кинс Донс: обзор матча 11 ноября 2023
Ньюпорт Каунти
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Милтон Кинс Донс
90'
+5
Желтая карточка
J. Payne
87'
Замена
М. Эиса
️️️️
М. Дин
Замена
J. Waite
️️️️
N. Wood
86'
67'
Желтая карточка
К. Норман
Желтая карточка
У. Эванс
45'
+2
Желтая карточка
О. Богль
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
27
Льюис Пэйн
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
17
Scott Bennett
ЦФ
23
Ryan Delaney
(К)
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
8
Брин Моррис
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
10
Jack Payne
ЦП
11
Конор Грант
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
8
Алекс Гилби
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
22
Кэмерон Норман
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Ньюпорт Каунти
11
James Waite
ЦП
36
Olly Thomas
ЦФ
38
Alfie Young
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
10
Доусон Девой
АП
12
Дарра Бернс
ПВ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
2-3-1-5
44
33
27
Пэйн
7
21
МакЛафлин
9
Эванс
23
1
8
Моррис
9
Богль
17
3-2-5
1
4
16
О'Хора
3
Харви
10
11
Грант
17
Леко
22
Норман
3
8
Гилби
4
7
11
11
7
21
Дин
27
Эиса
27
Эиса
21
Дин
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Милтон Кинс Донс
36
Olly Thomas
ЦФ
38
Alfie Young
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
1
Michael Kelly
ВР
10
Доусон Девой
АП
12
Дарра Бернс
ПВ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
36
Olly Thomas
ЦФ
38
Alfie Young
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
10
Доусон Девой
АП
12
Дарра Бернс
ПВ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Милтон Кинс Донс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
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