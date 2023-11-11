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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Донкастер Роверс
Уимблдон - Донкастер Роверс: обзор матча 11 ноября 2023
Уимблдон
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Донкастер Роверс
45+2'
А. Аль-Хамади
63'
А. Аль-Хамади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Донкастер Роверс
Желтая карточка
А. Басс
90'
+7
Вторая желтая
О. Бугиль
90'
+5
Замена
J. Neufville
️️️️
А. Аль-Хамади
89'
Замена
C. Lakin
️️️️
К. Лемоней-Эванс
76'
Замена
I. Ogundere
️️️️
Д. Тилли
74'
Вторая желтая
H. Biler
72'
ГОЛ! 2:0!
А. Аль-Хамади
63'
Желтая карточка
H. Biler
56'
46'
Замена
Д. Айронсайд
️️️️
G. Broadbent
46'
Замена
K. Hurst
️️️️
L. Molyneux
ГОЛ! 1:0!
А. Аль-Хамади
45'
+2
45'
Желтая карточка
J. Senior
41'
Желтая карточка
Z. Westbrooke
Желтая карточка
А. Литтл
39'
Желтая карточка
К. Лемоней-Эванс
27'
26'
Замена
B. Close
️️️️
J. Olowu
Желтая карточка
О. Бугиль
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
2
Huseyin Biler
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
24
Коннор Лемоней-Эванс
ЦП
23
Джейк Ривс
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
7
Джеймс Тилли
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
16
Thomas Nixon
ЦЗ
43
Luke Molyneux
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
26
Том Андерсон
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
Донкастер Роверс
6
Ричард Вуд
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
22
Tyler Roberts
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
32
Toby King
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
4-3-3
1
Басс
2
15
26
31
24
Лемоней-Эванс
23
Ривс
8
Литтл
7
Тилли
9
Бугиль
12
Аль-Хамади
2-5
5
16
23
9
Фаал
10
8
24
7
Тилли
33
33
7
Тилли
12
Аль-Хамади
7
7
12
Аль-Хамади
24
Лемоней-Эванс
8
8
24
Лемоней-Эванс
5
33
33
5
43
21
21
43
8
9
Айронсайд
9
Айронсайд
8
Остались в запасе
Уимблдон
Донкастер Роверс
33
Никола Цанев
ВР
6
Ryan Johnson
ЦЗ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
6
Ричард Вуд
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
22
Tyler Roberts
ЦФ
32
Toby King
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
6
Ryan Johnson
ЦЗ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
Остались в запасе
6
Ричард Вуд
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
22
Tyler Roberts
ЦФ
32
Toby King
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Уимблдон - Донкастер Роверс
5
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
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