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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Гримсби Таун
Донкастер Роверс - Гримсби Таун: обзор матча 28 октября 2023
Донкастер Роверс
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Гримсби Таун
72'
Д. Айронсайд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Гримсби Таун
Замена
J. Goodman
️️️️
Д. Айронсайд
88'
Замена
J. Olowu
️️️️
B. Close
88'
87'
Замена
Р. Пайк
️️️️
D. Amos
Желтая карточка
L. Jones
80'
74'
Желтая карточка
Д. Роуз
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Айронсайд
72'
Желтая карточка
B. Close
68'
Замена
K. Hurst
️️️️
G. Broadbent
67'
Желтая карточка
J. Senior
51'
44'
Желтая карточка
G. Holohan
Замена
H. Biggins
️️️️
L. Molyneux
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
16
Thomas Nixon
ЦЗ
4
Owen Bailey
ЦФ
26
Том Андерсон
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Гримсби Таун
24
Мичи Эфете
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
15
Harry Clifton
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
36
J. Goodman
ЦП
29
Jack Degruchy
ЦП
10
Harrison Biggins
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
4
Kieran Green
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
6
Luke Waterfall
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
1-5
16
43
24
9
Айронсайд
9
Фаал
33
3-3-5
24
Эфете
5
31
15
8
22
1
22
7
25
32
Роуз
9
Айронсайд
36
36
9
Айронсайд
33
5
5
33
43
10
10
43
8
21
21
8
22
15
Пайк
15
Пайк
22
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Гримсби Таун
29
Jack Degruchy
ЦП
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
4
Kieran Green
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
14
Артюр Гауа
ЛВ
6
Luke Waterfall
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
29
Jack Degruchy
ЦП
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
4
Kieran Green
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
14
Артюр Гауа
ЛВ
6
Luke Waterfall
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Донкастер Роверс - Гримсби Таун
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Информация о матче
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