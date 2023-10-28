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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Колчестер Юнайтед
Аккрингтон Стэнли - Колчестер Юнайтед: обзор матча 28 октября 2023
Аккрингтон Стэнли
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Колчестер Юнайтед
57'
Д. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Колчестер Юнайтед
Замена
J. Woods
️️️️
Б. Вудс
89'
80'
Замена
J. Mingi
️️️️
К. Макгихан
Замена
M. Lowe
️️️️
K. Mellor
76'
Замена
Д. Нолан
️️️️
T. Leigh
76'
75'
Желтая карточка
Т. Хоппер
71'
Желтая карточка
А. Рид
68'
Замена
Т. Хоппер
️️️️
С. Товид
60'
Замена
Т. Даллисон
️️️️
У. Гринидж
59'
Желтая карточка
У. Гринидж
57'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тэйлор
Желтая карточка
T. Leigh
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
21
Джон МакКракен
ВР
7
Шоун Уалли
ЦП
15
Aaron Pickles
ЦП
10
Rosaire Longelo
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
2
Джо Притчард
ЦП
19
Josh Andrews
ЦФ
16
Джо Габбинс
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
5
Zach Mitchell
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
34
Самсон Товид
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
16
Артур Рид
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
15
Baba Fernandes
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
28
Seamus Conneely
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
11
Matt Lowe
ЦФ
Колчестер Юнайтед
6
Том Даллисон
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
4
Jay Mingi
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
14
Том Хоппер
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
5-2-3
21
МакКракен
22
16
Вудс
24
2
Притчард
10
15
7
Уалли
4
16
Габбинс
19
1-2-1-5
1
Гудман
22
Гринидж
8
Макгихан
5
11
Феврье
9
Тэйлор
5
18
16
Рид
14
24
7
Нолан
7
Нолан
24
16
Вудс
39
39
16
Вудс
4
11
11
4
22
Гринидж
6
Даллисон
6
Даллисон
22
Гринидж
8
Макгихан
4
4
8
Макгихан
34
Товид
14
Хоппер
14
Хоппер
34
Товид
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Колчестер Юнайтед
61
Jack McIntyre
ВР
15
Baba Fernandes
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
28
Seamus Conneely
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
27
Matt Jay
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
15
Baba Fernandes
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
28
Seamus Conneely
ЦП
Остались в запасе
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
27
Matt Jay
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Колчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
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Аккрингтон Стэнли
Колчестер Юнайтед
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
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