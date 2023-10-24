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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Брэдфорд Сити
Милтон Кинс Донс - Брэдфорд Сити: обзор матча 24 октября 2023
Милтон Кинс Донс
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 15 тур
4 : 1
Завершен
Брэдфорд Сити
4'
J. Tomlinson
31'
J. Payne
60'
М. Дин
90'
А. Гилби
17'
A. Gilliead
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Брэдфорд Сити
ГОЛ! 4:1!
А. Гилби
90'
80'
Замена
H. Chapman
️️️️
E. Osadebe
Замена
М. Эиса
️️️️
М. Дин
77'
73'
Замена
К. Одуор
️️️️
К. МакДональд
73'
Замена
Т. Смит
️️️️
Э. Кук
70'
Желтая карточка
С. Стаббс
64'
Замена
Д. Ойегоке
️️️️
B. Pointon
Замена
J. Williams
️️️️
К. Грант
62'
ГОЛ! 3:1!
М. Дин
Пас отдал
J. Tomlinson
60'
52'
Желтая карточка
Л. Райдхэлг
39'
Желтая карточка
К. МакДональд
ГОЛ! 2:1!
J. Payne
31'
30'
Желтая карточка
Э. Тэйлор
17'
ГОЛ! 1:1!
A. Gilliead
Пас отдал
B. Pointon
ГОЛ! 1:0!
J. Tomlinson
Пас отдал
J. Payne
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
11
Конор Грант
ЦП
8
Алекс Гилби
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
22
Кэмерон Норман
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
23
Bobby Pointon
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
77
R. Tulloch
ЦФ
4-3-3
1
3
Харви
5
Такер
4
16
О'Хора
7
Робсон
10
11
Грант
22
Норман
21
Дин
8
Гилби
3-1-1-5
21
Льюис
3
Тэйлор
6
Стаббс
3
Райдхэлг
29
МакДональд
6
23
17
28
2
39
Кук
11
Грант
4
4
11
Грант
21
Дин
27
Эиса
27
Эиса
21
Дин
29
МакДональд
29
Одуор
29
Одуор
29
МакДональд
23
33
Ойегоке
33
Ойегоке
23
6
20
20
6
39
Кук
29
Смит
29
Смит
39
Кук
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Брэдфорд Сити
1
Michael Kelly
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
13
Colin Doyle
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
77
R. Tulloch
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
13
Colin Doyle
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
77
R. Tulloch
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Брэдфорд Сити
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
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0 : 0
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