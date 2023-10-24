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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Колчестер Юнайтед
Гримсби Таун - Колчестер Юнайтед: обзор матча 24 октября 2023
Гримсби Таун
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 15 тур
2 : 3
Завершен
Колчестер Юнайтед
7'
О. Гудман (АГ)
52'
D. Wilson
10'
Д. Тэйлор
35'
Z. Mitchell
64'
А. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Колчестер Юнайтед
Замена
А. Гауа
️️️️
K. Conteh
89'
86'
Замена
Т. Хоппер
️️️️
Д. Тэйлор
77'
Замена
N. Chilvers
️️️️
С. Товид
66'
Желтая карточка
M. Egbo
64'
ГОЛ! 2:3!
А. Рид
Пас отдал
J. Mingi
60'
Желтая карточка
Т. Даллисон
57'
Замена
J. Mingi
️️️️
C. Cooper
57'
Замена
Т. Даллисон
️️️️
Z. Mitchell
ГОЛ! 2:2!
D. Wilson
Пас отдал
K. Conteh
52'
Замена
K. Green
️️️️
T. Mullarkey
46'
Желтая карточка
Д. Эндрюс
39'
Замена
Д. Эндрюс
️️️️
G. Holohan
36'
35'
ГОЛ! 1:2!
Z. Mitchell
Пас отдал
А. Рид
22'
Желтая карточка
Z. Mitchell
10'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тэйлор
Пас отдал
А. Рид
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
О. Гудман
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
24
Мичи Эфете
ЦЗ
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
8
Gavan Holohan
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
7
Abo Eisa
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
32
Даниэль Роуз
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
5
Zach Mitchell
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
16
Артур Рид
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Гримсби Таун
14
Артюр Гауа
ЛВ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
15
Рекейл Пайк
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
33
Otis Khan
ЦФ
Колчестер Юнайтед
6
Том Даллисон
ЦЗ
4
Jay Mingi
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
4-2-4
1
Иствуд
24
Эфете
5
31
44
8
22
7
25
32
Роуз
22
1-3-1-5
1
Гудман
22
Гринидж
5
11
8
Макгихан
11
Феврье
9
Тэйлор
5
18
16
Рид
34
Товид
8
6
Эндрюс
6
Эндрюс
8
44
4
4
44
22
14
Гауа
14
Гауа
22
5
6
Даллисон
6
Даллисон
5
11
4
4
11
9
Тэйлор
14
Хоппер
14
Хоппер
9
Тэйлор
34
Товид
14
14
34
Товид
Остались в запасе
Гримсби Таун
Колчестер Юнайтед
15
Рекейл Пайк
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
33
Otis Khan
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
9
Bradley Ihionvien
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
15
Рекейл Пайк
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
33
Otis Khan
ЦФ
Остались в запасе
9
Bradley Ihionvien
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Гримсби Таун - Колчестер Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
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Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
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Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
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Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
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