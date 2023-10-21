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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Моркамб
Саттон Юнайтед - Моркамб: обзор матча 21 октября 2023
Саттон Юнайтед
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 14 тур
2 : 3
Завершен
Моркамб
45+5'
Г. Смит
62'
B. Goodliffe
31'
M. Mellon (П)
45+2'
А. Мейор
90+1'
J. Senior
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Моркамб
90'
+6
Желтая карточка
D. Love
Замена
R. Milsom
️️️️
S. Hart
90'
+6
Замена
T. Fadahunsi
️️️️
Д. Коли
90'
+2
Замена
H. Beautyman
️️️️
Э. О'Брайен
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
J. Senior
82'
Замена
C. Stokes
️️️️
Д. Бедо
75'
Замена
J. Davenport
️️️️
J. Slew
72'
Желтая карточка
Д. Тутонда
ГОЛ! 2:2!
B. Goodliffe
Пас отдал
O. Sowunmi
62'
46'
Замена
A. Smith
️️️️
С. Мур
Замена
Д. Перейра
️️️️
O. Patrick
46'
46'
Замена
Я. Сонго'о
️️️️
F. Rawson
ГОЛ! 1:2!
Г. Смит
Пас отдал
К. Клэй
45'
+5
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
А. Мейор
Пас отдал
Т. Блоксхэм
Желтая карточка
Д. Коли
45'
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
M. Mellon
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
30
Джо Киззи
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
42
Sam Hart
ЦП
7
Джош Коли
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
11
Omari Patrick
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
28
Michael Mellon
ЦП
3
Адам Мейор
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
Саттон Юнайтед
24
Robert Milsom
ЦЗ
6
Louis John
ЦЗ
19
Дион Перейра
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
19
Jacob Davenport
ЦП
17
Кэмми Смит
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
21
Ethan Walker
ЦФ
2-3-5
1
Бузанис
30
Киззи
5
42
7
Коли
11
5
48
О'Брайен
10
Смит
16
Клэй
11
2-1-5
31
Мур
4
Бедо
33
Тутонда
28
5
11
14
Блоксхэм
28
2
42
24
24
42
11
19
Перейра
19
Перейра
11
48
О'Брайен
7
7
48
О'Брайен
7
Коли
19
19
7
Коли
31
Мур
21
21
31
Мур
5
24
Сонго'о
24
Сонго'о
5
11
19
19
11
4
Бедо
14
14
4
Бедо
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Моркамб
6
Louis John
ЦЗ
25
Steven Arnold
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
21
Ethan Walker
ЦФ
Остались в запасе
6
Louis John
ЦЗ
25
Steven Arnold
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
Остались в запасе
17
Кэмми Смит
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
21
Ethan Walker
ЦФ
Статистика матча Саттон Юнайтед - Моркамб
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
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2025.01.11 19:56
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2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
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2020.09.24 07:24
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