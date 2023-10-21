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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Милтон Кинс Донс
Аккрингтон Стэнли - Милтон Кинс Донс: обзор матча 21 октября 2023
Аккрингтон Стэнли
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
32'
Ш. Уалли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Милтон Кинс Донс
78'
Замена
Д. Леко
️️️️
J. Payne
75'
Замена
М. Деннис
️️️️
М. Дин
Замена
J. Woods
️️️️
Д. Нолан
71'
Замена
Д. Габбинс
️️️️
J. Rich-Baghuelou
70'
Желтая карточка
Ш. Уалли
61'
56'
Желтая карточка
Д. Харви
53'
Замена
И. Робсон
️️️️
М. Эиса
Замена
T. Leigh
️️️️
Б. Вудс
46'
Желтая карточка
Б. Вудс
41'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Уалли
Пас отдал
Д. Притчард
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
21
Джон МакКракен
ВР
3
Jay Rich-Baghuelou
ЦЗ
33
Brad Hills
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
22
Dan Martin
ЦП
10
Rosaire Longelo
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
2
Джо Притчард
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
19
Josh Andrews
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
10
Jack Payne
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
8
Алекс Гилби
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
22
Кэмерон Норман
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
3
Lewis Shipley
ЦЗ
24
Tommy Leigh
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
10
Доусон Девой
АП
19
Мэттью Деннис
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
2-5-1-2
21
МакКракен
3
33
10
16
Вудс
2
Притчард
7
Уалли
22
7
Нолан
4
19
3-1-5
1
4
16
О'Хора
3
Харви
10
27
Эиса
15
Смит
22
Норман
4
8
Гилби
16
Вудс
24
24
16
Вудс
3
16
Габбинс
16
Габбинс
3
7
Нолан
39
39
7
Нолан
27
Эиса
7
Робсон
7
Робсон
27
Эиса
21
Дин
19
Деннис
19
Деннис
21
Дин
10
17
Леко
17
Леко
10
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Милтон Кинс Донс
61
Jack McIntyre
ВР
3
Lewis Shipley
ЦЗ
99
Korede Adedoyin
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
1
Michael Kelly
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
10
Доусон Девой
АП
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
3
Lewis Shipley
ЦЗ
99
Korede Adedoyin
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
10
Доусон Девой
АП
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Милтон Кинс Донс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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Аккрингтон Стэнли
Милтон Кинс Донс
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
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2025.01.11 17:09
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4
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2020.01.28 07:44
21
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2023.11.09 19:34
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2021.01.09 23:01
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2019.09.26 10:54
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