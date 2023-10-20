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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Донкастер Роверс
Транмер - Донкастер Роверс: обзор матча 20 октября 2023
Транмер
20.10.2023, пятница, 21:45
Англия. Вторая лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Донкастер Роверс
70'
C. Jennings
27'
H. Biggins
57'
М. Фаал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Донкастер Роверс
90'
+1
Желтая карточка
L. Jones
85'
Замена
J. Degruchy
️️️️
B. Close
ГОЛ! 1:2!
C. Jennings
Пас отдал
Р. Аптер
70'
Замена
P. Lewis
️️️️
К. Моррис
62'
Замена
Р. Аптер
️️️️
K. Dennis
62'
Замена
C. Jolley
️️️️
J. Hawkes
62'
57'
ГОЛ! 0:2!
М. Фаал
Желтая карточка
J. Yarney
48'
38'
Желтая карточка
O. Bailey
27'
ГОЛ! 0:1!
H. Biggins
Пас отдал
Z. Westbrooke
Желтая карточка
C. Jennings
19'
Желтая карточка
J. Turnbull
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
24
Regan Hendry
ЦП
32
Harvey Saunders
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
18
Кирон Моррис
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
16
Thomas Nixon
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
26
Том Андерсон
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Транмер
29
Conor Robson
ВР
30
Jean Belehouan
ЦЗ
12
Charlie Jolley
ЦФ
30
Роб Аптер
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
Донкастер Роверс
36
J. Goodman
ЦП
29
Jack Degruchy
ЦП
31
Will Flint
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
30
Tavonga Kuleya
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
1-2-5
21
21
24
23
9
18
Моррис
18
4
2-5
5
16
10
9
Фаал
9
Айронсайд
33
24
21
12
12
21
9
30
Аптер
30
Аптер
9
18
Моррис
17
17
18
Моррис
33
29
29
33
Остались в запасе
Транмер
Донкастер Роверс
29
Conor Robson
ВР
30
Jean Belehouan
ЦЗ
36
Dan Pike
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
36
J. Goodman
ЦП
31
Will Flint
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
30
Tavonga Kuleya
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
29
Conor Robson
ВР
30
Jean Belehouan
ЦЗ
36
Dan Pike
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
Остались в запасе
36
J. Goodman
ЦП
31
Will Flint
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
30
Tavonga Kuleya
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Транмер - Донкастер Роверс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
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