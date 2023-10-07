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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Милтон Кинс Донс
Гиллинхэм - Милтон Кинс Донс: обзор матча 07 октября 2023
Гиллинхэм
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Милтон Кинс Донс
26'
М. Бонн
55'
С. Мэлони
82'
E. Harrison
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Милтон Кинс Донс
90'
+2
Вторая желтая
Д. Харви
90'
Желтая карточка
Э. Стюарт
Замена
Р. МакКензи
️️️️
C. Mahoney
88'
82'
ГОЛ! 2:1!
E. Harrison
Пас отдал
Д. Леко
81'
Желтая карточка
М. Дин
Замена
М. Эмер
️️️️
Т. Николс
76'
Желтая карточка
Д. Тернер
73'
65'
Замена
М. Дин
️️️️
М. Деннис
63'
Желтая карточка
Д. Харви
58'
Желтая карточка
J. Williams
ГОЛ! 2:0!
С. Мэлони
55'
46'
Замена
E. Harrison
️️️️
J. Payne
46'
Замена
Д. Леко
️️️️
J. Tomlinson
Желтая карточка
С. Мэлони
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Бонн
26'
Замена
М. Бонн
️️️️
Э. Надесан
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
16
Dom Jefferies
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
24
Эшли Надесан
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
10
Jack Payne
ЦП
22
Кэмерон Норман
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
8
Алекс Гилби
ЦФ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
5
Макс Эмер
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
30
Matthew MacArthur
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
31
Ronald Sithole
ЦФ
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
10
Доусон Девой
АП
17
Джонатан Леко
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
3-4-3
25
Тернер
23
2
Мэлони
2
Александер
16
23
17
6
22
7
Николс
24
Надесан
4-1-5
1
16
О'Хора
26
Стюарт
4
3
Харви
10
22
Норман
27
Эиса
19
Деннис
8
Гилби
4
7
Николс
5
Эмер
5
Эмер
7
Николс
23
14
МакКензи
14
МакКензи
23
24
Надесан
9
Бонн
9
Бонн
24
Надесан
4
17
Леко
17
Леко
4
10
19
19
10
19
Деннис
21
Дин
21
Дин
19
Деннис
Остались в запасе
Гиллинхэм
Милтон Кинс Донс
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
30
Matthew MacArthur
ЦП
31
Ronald Sithole
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
1
Michael Kelly
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
30
Matthew MacArthur
ЦП
31
Ronald Sithole
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Гиллинхэм - Милтон Кинс Донс
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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Милтон Кинс Донс
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