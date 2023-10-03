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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Колчестер Юнайтед
Ньюпорт Каунти - Колчестер Юнайтед: обзор матча 03 октября 2023
Ньюпорт Каунти
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Колчестер Юнайтед
43'
У. Эванс
63'
О. Богль
34'
С. Товид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Колчестер Юнайтед
90'
+2
Желтая карточка
N. Chilvers
89'
Красная карточка
А. Рид
85'
Замена
Т. Хоппер
️️️️
A. Kazeem
84'
Замена
М. Бандейра
️️️️
У. Гринидж
Замена
Л. Пэйн
️️️️
О. Богль
74'
Замена
K. Rai
️️️️
J. Waite
74'
ГОЛ! 2:1!
О. Богль
63'
ГОЛ! 1:1!
У. Эванс
Пас отдал
S. Bennett
43'
Желтая карточка
Ш. МакЛафлин
41'
Желтая карточка
А. Уайлдиг
36'
34'
ГОЛ! 0:1!
С. Товид
Пас отдал
Д. Феврье
Замена
Ш. МакЛафлин
️️️️
Д. Драйсдейл
23'
18'
Желтая карточка
J. Mingi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
15
Josh Seberry
ЦЗ
35
Деклан Драйсдейл
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
11
James Waite
ЦП
1
Nick Townsend
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
8
Брин Моррис
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
5
Zach Mitchell
ЦП
4
Jay Mingi
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
14
Noah Chilvers
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
16
Артур Рид
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Ньюпорт Каунти
27
Льюис Пэйн
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
21
Olly Thomas
ЦФ
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
24
Frankie Terry
ЦП
21
Gene Kennedy
ЦП
40
Мауру Бандейра
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
14
Том Хоппер
ЦФ
3-2-1-5
15
35
Драйсдейл
33
24
Уайлдиг
11
9
Эванс
23
9
Богль
17
8
Моррис
1
2-2-1-5
1
Гудман
22
Гринидж
30
5
4
11
Феврье
14
34
Товид
9
Тэйлор
16
Рид
5
9
Богль
27
Пэйн
27
Пэйн
9
Богль
35
Драйсдейл
21
МакЛафлин
21
МакЛафлин
35
Драйсдейл
11
18
18
11
22
Гринидж
40
Бандейра
40
Бандейра
22
Гринидж
30
14
Хоппер
14
Хоппер
30
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Колчестер Юнайтед
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
21
Olly Thomas
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
1
Tom Smith
ВР
24
Frankie Terry
ЦП
21
Gene Kennedy
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
21
Olly Thomas
ЦФ
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
24
Frankie Terry
ЦП
21
Gene Kennedy
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Колчестер Юнайтед
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
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