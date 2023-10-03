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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Кроули Таун
Донкастер Роверс - Кроули Таун: обзор матча 03 октября 2023
Донкастер Роверс
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Кроули Таун
27'
М. Фаал
62'
Д. Айронсайд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Кроули Таун
Замена
G. Broadbent
️️️️
B. Close
89'
81'
Замена
К. Свайер
️️️️
A. Campbell
Замена
B. Faulkner
️️️️
J. Olowu
80'
74'
Замена
К. Гордон
️️️️
R. Darcy
73'
Замена
R. Khaleel
️️️️
H. Forster
Желтая карточка
Z. Westbrooke
71'
Желтая карточка
J. Olowu
65'
63'
Замена
J. Roles
️️️️
Н. Царулла
62'
Желтая карточка
У. Райт
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Айронсайд
62'
46'
Замена
А. Генри
️️️️
Л. Келли
45'
+4
Желтая карточка
Н. Царулла
45'
+1
Желтая карточка
T. Johnson
Желтая карточка
O. Bailey
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Фаал
Пас отдал
Д. Айронсайд
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
16
Thomas Nixon
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
26
Том Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
5
Laurence Maguire
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
26
Jay Williams
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
28
Adam Campbell
ЦФ
23
Travis Johnson
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Донкастер Роверс
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
36
J. Goodman
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
18
Луи Марш
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
16
Тоби Омоле
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ЦЗ
5
Аарон Генри
ОП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
11
Jack Roles
ЦФ
3-5
16
5
10
33
26
Андерсон
4
43
24
2-2-5
34
12
Райт
5
26
49
23
17
7
4
Келли
25
Царулла
5
16
16
5
33
8
8
33
49
2
Гордон
2
Гордон
49
4
Келли
5
Генри
5
Генри
4
Келли
7
27
27
7
28
11
Свайер
11
Свайер
28
25
Царулла
11
11
25
Царулла
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Кроули Таун
36
J. Goodman
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
18
Луи Марш
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
16
Тоби Омоле
ЦЗ
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
36
J. Goodman
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
18
Луи Марш
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
16
Тоби Омоле
ЦЗ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Донкастер Роверс - Кроули Таун
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
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