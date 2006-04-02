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Локомотив - Спартак-Нальчик
Локомотив - Спартак-Нальчик: обзор матча 02 апреля 2006
Локомотив
02.04.2006, воскресенье, 00:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Спартак-Нальчик
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