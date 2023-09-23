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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Гиллинхэм
Донкастер Роверс - Гиллинхэм: обзор матча 23 сентября 2023
Донкастер Роверс
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Гиллинхэм
12'
B. Close
87'
B. Close
45+1'
C. Masterson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Гиллинхэм
89'
Замена
J. Gbode
️️️️
E. Coleman
ГОЛ! 2:1!
B. Close
Пас отдал
L. Molyneux
87'
73'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
Ш. Уилльямс
Замена
G. Broadbent
️️️️
H. Biggins
64'
Замена
Д. Айронсайд
️️️️
М. Фаал
64'
61'
Замена
Э. Надесан
️️️️
Т. Николс
53'
Желтая карточка
E. Coleman
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
C. Masterson
Пас отдал
C. Mahoney
Желтая карточка
H. Biggins
34'
ГОЛ! 1:0!
B. Close
Пас отдал
Z. Westbrooke
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
16
Thomas Nixon
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
4
Owen Bailey
ЦФ
26
Том Андерсон
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
18
Луи Марш
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Conor Masterson
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
6
Ethan Coleman
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Донкастер Роверс
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
36
J. Goodman
ЦП
9
Джо Айронсайд
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
32
Toby King
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
27
Joseph Gbode
ЦП
24
Эшли Надесан
ЦФ
2-5
16
5
24
24
18
Марш
9
Фаал
10
4-1-2-3
25
Тернер
2
Александер
2
Мэлони
23
5
Эмер
6
Уилльямс
6
23
9
Бонн
7
Николс
22
9
Фаал
9
Айронсайд
9
Айронсайд
9
Фаал
10
8
8
10
6
Уилльямс
14
МакКензи
14
МакКензи
6
Уилльямс
6
27
27
6
7
Николс
24
Надесан
24
Надесан
7
Николс
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Гиллинхэм
36
J. Goodman
ЦП
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
22
Tyler Roberts
ЦФ
32
Toby King
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
36
J. Goodman
ЦП
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
22
Tyler Roberts
ЦФ
32
Toby King
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Донкастер Роверс - Гиллинхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
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