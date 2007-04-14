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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - ФК Москва
Рубин - Москва: обзор матча 14 апреля 2007
Рубин
14.04.2007, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Москва
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Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
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Спартак
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28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
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Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
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5 : 1
04.06.2017
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Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
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1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Посещаемость:
10000 из 25400 зрителей (39%)
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