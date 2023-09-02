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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Форест Грин
Саттон Юнайтед - Форест Грин: обзор матча 02 сентября 2023
Саттон Юнайтед
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Форест Грин
63'
H. Bunker
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Форест Грин
Замена
O. Sowunmi
️️️️
Д. Коли
90'
+2
89'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Ч. МакКэн
Замена
D. Bughail-Mellor
️️️️
O. Patrick
85'
Желтая карточка
L. Angol
82'
76'
Замена
M. Stevens
️️️️
Т. Дини
76'
Замена
Т. Йенкс
️️️️
М. Тэйлор
Замена
L. Angol
️️️️
H. Beautyman
75'
Замена
C. N'Guessan
️️️️
Г. Смит
75'
Замена
С. Кашкет
️️️️
Э. О'Брайен
74'
63'
ГОЛ! 0:1!
H. Bunker
Пас отдал
K. McAllister
43'
Замена
Т. Омотойе
️️️️
Н. Холланд
37'
Желтая карточка
H. Bunker
3'
Желтая карточка
Т. Дини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
30
Джо Киззи
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
6
Louis John
ЦЗ
24
Robert Milsom
ЦЗ
7
Джош Коли
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
11
Omari Patrick
ЦФ
1
Jack Rose
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Форест Грин
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
5
Райан Иннис
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
37
Натан Холланд
ЛВ
8
Чарли МакКэн
ОП
16
Harvey Bunker
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
11
Christian N'Guessan
ЦП
20
Скотт Кашкет
ПВ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
9
D'Mani Bughail-Mellor
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
10
Рис Браун
ЦП
20
Alfie Bendle
ЦП
14
Mathew Stevens
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
4-2-5
30
Киззи
6
24
5
7
Коли
7
1
48
О'Брайен
10
Смит
16
Клэй
11
3-1-1-1-4
12
Дэниэльс
3
5
Иннис
2
Уэлч
8
МакКэн
16
37
Холланд
3
7
9
Тэйлор
14
Дини
10
Смит
11
11
10
Смит
48
О'Брайен
20
Кашкет
20
Кашкет
48
О'Брайен
7
Коли
5
5
7
Коли
11
9
9
11
7
9
9
7
8
МакКэн
4
Джонсон
4
Джонсон
8
МакКэн
9
Тэйлор
21
Йенкс
21
Йенкс
9
Тэйлор
14
Дини
14
14
14
Дини
37
Холланд
14
Омотойе
14
Омотойе
37
Холланд
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Форест Грин
1
Дин Бузанис
ВР
23
Ryan Jackson
ЦФ
20
Jamie Searle
ВР
10
Рис Браун
ЦП
20
Alfie Bendle
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
23
Ryan Jackson
ЦФ
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
10
Рис Браун
ЦП
20
Alfie Bendle
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Саттон Юнайтед - Форест Грин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
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2017.02.22 09:29
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Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
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125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
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125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
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Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
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