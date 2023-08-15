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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Милтон Кинс Донс
Кроули Таун - Милтон Кинс Донс: обзор матча 15 августа 2023
Кроули Таун
15.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Милтон Кинс Донс
16'
Н. Царулла
52'
Д. Орси
27'
М. Эиса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Милтон Кинс Донс
86'
Замена
Н. Холланд
️️️️
J. Williams
Замена
R. Khaleel
️️️️
R. Darcy
84'
69'
Замена
Д. Девой
️️️️
И. Робсон
65'
Желтая карточка
И. Робсон
Замена
K. Lolos
️️️️
D. Telford
64'
60'
Замена
A. Hunter
️️️️
Д. Такер
ГОЛ! 2:1!
Д. Орси
52'
Замена
A. Campbell
️️️️
К. Гордон
49'
27'
ГОЛ! 1:1!
М. Эиса
Пас отдал
J. Williams
ГОЛ! 1:0!
Н. Царулла
Пас отдал
Л. Келли
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
ЦЗ
5
Harry Ransom
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
49
Ronan Darcy
ЦП
26
Jay Williams
ЦП
4
Лайам Келли
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
8
Алекс Гилби
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
22
Кэмерон Норман
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Аарон Генри
ОП
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
17
Klaidi Lolos
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
25
Phoenix Scholtz
ЦЗ
37
Натан Холланд
ЛВ
10
Доусон Девой
АП
21
Макс Дин
ЦФ
45
Ashley Hunter
ЦФ
4-2-4
34
3
Конрой
5
2
Гордон
12
Райт
49
26
4
Келли
9
Орси
19
25
Царулла
3-1-5
1
5
Такер
16
О'Хора
3
Харви
7
Робсон
27
Эиса
22
Норман
15
Смит
4
8
Гилби
49
27
27
49
19
17
17
19
2
Гордон
28
28
2
Гордон
7
Робсон
10
Девой
10
Девой
7
Робсон
4
37
Холланд
37
Холланд
4
5
Такер
45
45
5
Такер
Остались в запасе
Кроули Таун
Милтон Кинс Донс
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Аарон Генри
ОП
20
Joy Mukena
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
Главный тренер
Скотт Линдси
12
Nathan Harness
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
25
Phoenix Scholtz
ЦЗ
21
Макс Дин
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Аарон Генри
ОП
20
Joy Mukena
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
25
Phoenix Scholtz
ЦЗ
21
Макс Дин
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Кроули Таун - Милтон Кинс Донс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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Кроули Таун
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