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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Уимблдон
Колчестер Юнайтед - Уимблдон: обзор матча 15 августа 2023
Колчестер Юнайтед
15.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Уимблдон
54'
Д. Тилли
85'
Д. Тилли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Уимблдон
85'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тилли
Желтая карточка
M. Egbo
83'
Замена
Т. Хоппер
️️️️
Д. Тэйлор
83'
Замена
M. Egbo
️️️️
Т. Даллисон
79'
75'
Желтая карточка
Д. Дэвисон
72'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
А. Аль-Хамади
72'
Замена
Г. Пелл
️️️️
О. Бугиль
67'
Желтая карточка
Д. Тилли
65'
Желтая карточка
I. Ogundere
54'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тилли
Пас отдал
J. Neufville
Замена
M. Jay
️️️️
М. Бандейра
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
26
Nico Lawrence
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
6
Том Даллисон
ЦЗ
40
Мауру Бандейра
ЦП
5
Connor Hall
ЦФ
16
Артур Рид
ЦФ
11
Джейден Феврье
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
31
Joe Lewis
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
23
Джейк Ривс
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
7
Джеймс Тилли
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Колчестер Юнайтед
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
6
James Ball
ЦП
7
Гарри Пелл
ЦФ
17
Ryan Mclean
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
3-1-5
1
Гудман
26
22
Тчамадеу
6
Даллисон
40
Бандейра
11
Феврье
9
Тэйлор
14
14
16
Рид
3-3-4
1
Басс
31
6
33
23
Ривс
8
Литтл
7
3
7
Тилли
9
Бугиль
12
Аль-Хамади
6
Даллисон
18
18
6
Даллисон
9
Тэйлор
14
Хоппер
14
Хоппер
9
Тэйлор
40
Бандейра
27
27
40
Бандейра
9
Бугиль
7
Пелл
7
Пелл
9
Бугиль
12
Аль-Хамади
13
Дэвисон
13
Дэвисон
12
Аль-Хамади
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Уимблдон
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
6
James Ball
ЦП
17
Ryan Mclean
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
6
James Ball
ЦП
17
Ryan Mclean
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Уимблдон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
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