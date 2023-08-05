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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Рексхэм - Милтон Кинс Донс
Рексхэм - Милтон Кинс Донс: обзор матча 05 августа 2023
Рексхэм
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
3 : 5
Завершен
Милтон Кинс Донс
42'
Д. Менди
82'
J. Davies
90+6'
A. Forde
6'
E. O'Connell (АГ)
10'
М. Эиса
51'
Д. Леко
64'
Д. Леко
90+4'
Д. Харви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Милтон Кинс Донс
ГОЛ! 3:5!
A. Forde
Пас отдал
O. Palmer
90'
+6
90'
+4
ГОЛ! 2:5!
Д. Харви
84'
Желтая карточка
C. MacGillivray
ГОЛ! 2:4!
J. Davies
Пас отдал
B. Hosannah
82'
Замена
A. Forde
️️️️
R. Barnett
79'
Замена
B. Hosannah
️️️️
Д. Менди
79'
78'
Замена
A. Hunter
️️️️
Д. Леко
68'
Желтая карточка
К. Норман
64'
ГОЛ! 1:4!
Д. Леко
Пас отдал
М. Эиса
Замена
J. Davies
️️️️
Э. Кэннон
61'
Замена
O. Palmer
️️️️
B. Waters
61'
Замена
J. Bickerstaff
️️️️
С. Долби
61'
51'
ГОЛ! 1:3!
Д. Леко
Пас отдал
И. Робсон
ГОЛ! 1:2!
Д. Менди
42'
Желтая карточка
E. O'Connell
24'
Желтая карточка
E. Lee
23'
11'
Желтая карточка
М. Эиса
10'
ГОЛ! 0:2!
М. Эиса
Пас отдал
Д. Леко
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
E. O'Connell
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
12
Бен Фостер
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
6
Thomas O'Connor
ЦП
10
Сэм Долби
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
27
Мо Эиса
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
22
Кэмерон Норман
ЦФ
8
Алекс Гилби
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
17
Bryce Hosannah
ЦЗ
15
Jordan Davies
ЦП
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
44
Anthony Forde
ЦФ
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
37
Натан Холланд
ЛВ
10
Доусон Девой
АП
45
Ashley Hunter
ЦФ
3-3-4
12
Фостер
17
Менди
6
19
30
7
Кэннон
6
10
Долби
4
24
18
3-1-5
1
5
Такер
16
О'Хора
3
Харви
7
Робсон
4
15
Смит
17
Леко
8
Гилби
22
Норман
17
Менди
17
17
17
Менди
7
Кэннон
15
15
7
Кэннон
10
Долби
11
11
10
Долби
30
28
28
30
19
44
44
19
17
Леко
45
45
17
Леко
Остались в запасе
Рексхэм
Милтон Кинс Донс
33
Mark Howard
ВР
6
Aaron Hayden
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
12
Nathan Harness
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
10
Доусон Девой
АП
37
Натан Холланд
ЛВ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
6
Aaron Hayden
ЦФ
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
10
Доусон Девой
АП
37
Натан Холланд
ЛВ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Рексхэм - Милтон Кинс Донс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
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