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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Флитвуд - Порт Вейл
Флитвуд - Порт Вейл: обзор матча 03 февраля 2024
Флитвуд
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Порт Вейл
8'
Д. Стокли
65'
R. Coughlan
90+4'
Р. Брум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Порт Вейл
Замена
H. Holgate
️️️️
Д. Стокли
90'
+6
Замена
I. Samuels
️️️️
К. Джонстон
90'
+6
Замена
Ж. Китирна
️️️️
R. Coughlan
90'
+6
ГОЛ! 3:0!
Р. Брум
90'
+4
Желтая карточка
Г. Килкенни
90'
81'
Замена
Д. Шоррок
️️️️
К. Грант
Замена
Г. Килкенни
️️️️
Д. Мэйор
69'
68'
Замена
Б. Дипепа
️️️️
Й. Уэйр
66'
Замена
Т. Санг
️️️️
Д. Лоу
ГОЛ! 2:0!
R. Coughlan
65'
63'
Желтая карточка
Д. Лоу
Замена
R. Graydon
️️️️
H. Macadam
59'
Желтая карточка
Д. Мэйор
54'
46'
Замена
А. Майтен
️️️️
J. Wilson
46'
Замена
Ф. Ожо
️️️️
Д. Дебра
Желтая карточка
К. Джонстон
33'
ГОЛ! 1:0!
Д. Стокли
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
44
Ben Heneghan
ЦЗ
20
Elijah Campbell
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
44
Brendan Sarpong-Wiredu
(К)
ЦП
8
Harvey Macadam
ЦП
18
Босун Лаваль
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
19
Ronan Coughlan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
5
Натан Смит
(К)
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
23
Итан Числетт
АП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
21
Райан Лофт
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
19
Ryan Graydon
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
18
Жуниор Китирна
АП
18
Harrison Holgate
ЦФ
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
7
Джек Шоррок
ЛВ
77
Алекс Майтен
ЛВ
10
Том Санг
ОП
14
Фунсо Ожо
ЦП
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
3-5-3
44
20
2
Джонстон
44
8
18
Лаваль
10
Мэйор
14
Брум
19
9
Стокли
1
3-1-2-2-2
1
Рипли
15
Дебра
5
Смит
4
Яковитти
16
Лоу
6
Уэйр
8
Грант
19
Мэсси
23
Числетт
11
21
Лофт
2
Джонстон
12
12
2
Джонстон
8
19
19
8
10
Мэйор
18
Килкенни
18
Килкенни
10
Мэйор
19
18
Китирна
18
Китирна
19
9
Стокли
18
18
9
Стокли
16
Лоу
10
Санг
10
Санг
16
Лоу
15
Дебра
14
Ожо
14
Ожо
15
Дебра
8
Грант
7
Шоррок
7
Шоррок
8
Грант
11
77
Майтен
77
Майтен
11
6
Уэйр
12
Дипепа
12
Дипепа
6
Уэйр
Остались в запасе
Флитвуд
Порт Вейл
1
Stephen McMullan
ВР
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
Главный тренер
Грэм Александер
13
Джейсон Леутвилер
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Флитвуд - Порт Вейл
3
1
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
13
8
Офсайды
4
3
Количество передач
286
428
Сейвы
1
5
Точность передач %
61
71
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
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