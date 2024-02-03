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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Эксетер Сити - Бристоль Роверс
Эксетер Сити - Бристоль Роверс: обзор матча 03 февраля 2024
Эксетер Сити
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Бристоль Роверс
15'
Б. Агилера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эксетер Сити - Бристоль Роверс
90'
+4
Замена
Д. Маркиз
️️️️
К. Мартин
90'
+2
Замена
Э. Бэггот
️️️️
K. Conteh
80'
Желтая карточка
Т. Крама
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
D. Rankine
79'
79'
Замена
Г. Воган
️️️️
Д. Фрэнд
79'
Замена
Л. Гордон
️️️️
Л. Томас
Замена
М. Эиса
️️️️
S. Cox
72'
Замена
Л. Харрис
️️️️
V. Harper
72'
64'
Желтая карточка
Д. Хант
Желтая карточка
Ш. Диабате
45'
17'
Желтая карточка
Д. Уилсон
15'
ГОЛ! 0:1!
Б. Агилера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
25
Пирс Суини
(К)
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
24
Vincent Harper
ЦЗ
11
Tom Carroll
ЦП
12
Reece Cole
ЦП
15
Dion Rankine
ЦП
11
Jack Aitchison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Бристоль Роверс
1
Jed Ward
ВР
6
Джеймс Уилсон
ЦЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
14
Энтони Эванс
(К)
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
20
Харви Вейл
АП
10
Брэндон Агилера
АП
16
Люк Томас
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Эксетер Сити
33
Shaun MacDonald
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
13
Люк Харрис
ЦП
14
Гарри Кайт
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
27
Мо Эиса
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
Бристоль Роверс
35
Matthew Hall
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
12
Элкан Бэггот
ЦЗ
4
James Connolly
ЦЗ
8
Гарри Воган
АП
27
Джон Маркиз
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
4-3-3
1
Синисало
25
Суини
33
Джулс
24
3
Диабате
11
12
15
19
21
Нисканен
11
4-2-2-2
1
32
Хант
4
Крама
32
Фрэнд
6
Уилсон
14
Эванс
22
20
Вейл
10
Агилера
18
Мартин
16
Томас
24
13
Харрис
13
Харрис
24
15
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
15
19
27
Эиса
27
Эиса
19
16
Томас
19
Гордон
19
Гордон
16
Томас
22
12
Бэггот
12
Бэггот
22
32
Фрэнд
8
Воган
8
Воган
32
Фрэнд
18
Мартин
27
Маркиз
27
Маркиз
18
Мартин
Остались в запасе
Эксетер Сити
Бристоль Роверс
33
Shaun MacDonald
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
14
Гарри Кайт
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
35
Matthew Hall
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
20
Jevani Brown
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
33
Shaun MacDonald
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
14
Гарри Кайт
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
Остались в запасе
35
Matthew Hall
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
20
Jevani Brown
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Эксетер Сити - Бристоль Роверс
1
3
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
12
Офсайды
1
1
Количество передач
463
338
Сейвы
1
6
Точность передач %
78
63
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
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