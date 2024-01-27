Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Линкольн - Питерборо Юнайтед
Линкольн - Питерборо Юнайтед: обзор матча 27 января 2024
Линкольн
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Питерборо Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Линкольн - Питерборо Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
Х. Берроуз
Замена
Д. Берроуз
️️️️
R. Hackett-Fairchild
90'
+3
86'
Замена
M. Mothersille
️️️️
Р. Джонс
Замена
Й. Макама
️️️️
F. Draper
81'
Замена
Д. Мойлан
️️️️
Д. Тэйлор
68'
Замена
Д. Мандрою
️️️️
Т. Бишоп
67'
66'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
D. Ajiboye
66'
Замена
R. De Havilland
️️️️
Д. Рэндалл
Желтая карточка
R. Hackett-Fairchild
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
45
Adam Jackson
(К)
ЦЗ
2
Лассе Серенсен
ЦП
48
Итан Хэмилтон
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
7
Reeco Hackett-Fairchild
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Питерборо Юнайтед
31
Джед Стир
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
(К)
ЛП
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЛВ
5
Эктор Киприану
ОП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
8
Джек Мойлан
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
11
Dylan Duffy
ЦП
14
Даниэль Мандрою
АП
24
Йовон Макама
ЦФ
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
15
Ryan De Havilland
ЦП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
29
Malik Mothersille
ЦФ
3-4-3
1
Йенсен
23
Рауэн
45
15
Митчелл
2
Серенсен
8
Бишоп
21
Эрхахон
48
Хэмилтон
9
Тэйлор
34
7
3-1-1-2-3
31
Стир
2
20
Найт
5
Эдвардс
5
Киприану
14
Берроуз
31
Рэндалл
10
Мэйсон-Кларк
8
44
26
Джонс
9
Тэйлор
8
Мойлан
8
Мойлан
9
Тэйлор
7
2
Берроуз
2
Берроуз
7
8
Бишоп
14
Мандрою
14
Мандрою
8
Бишоп
34
24
Макама
24
Макама
34
31
Рэндалл
15
15
31
Рэндалл
44
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
44
26
Джонс
29
29
26
Джонс
Остались в запасе
Линкольн
Питерборо Юнайтед
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
Главный тренер
Марк Кеннеди
41
Николас Билокапич
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
Главный тренер
Марк Кеннеди
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Линкольн - Питерборо Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
11
14
Офсайды
3
1
Количество передач
261
632
Сейвы
3
3
Точность передач %
68
85
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Новости команд
Все
Линкольн
Питерборо Юнайтед
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Борнмут» – «Линкольн»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Борнмут» – «Линкольн»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
9 апреля
Кубок лиги. «Ливерпуль» и «Челси» прошли в 1/8 финала
2025.09.23 23:54
«Линкольн» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025
2025.09.23 20:35
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
2023.05.19 18:36
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+