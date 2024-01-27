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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Блэкпул - Чарльтон
Блэкпул - Чарльтон: обзор матча 27 января 2024
Блэкпул
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Чарльтон
53'
К. Дембеле
69'
М. Экпитета (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Чарльтон
90'
+4
Желтая карточка
Э. Мэй
Желтая карточка
М. Экпитета
89'
88'
Желтая карточка
Т. Томас
Замена
М. Виртю
️️️️
О. Норберн
88'
80'
Желтая карточка
Л. Несс
Замена
Д. Лоуренс-Габриэль
️️️️
Х. Коулсон
78'
78'
Замена
Л. Уотсон
️️️️
Ф. Ладапо
74'
Желтая карточка
Э. Мэйнард-Брюэр
69'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Экпитета
60'
Желтая карточка
G. Dobson
ГОЛ! 1:0!
К. Дембеле
Пас отдал
А. Морган
53'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Д. Роудс
46'
46'
Замена
L. Jones
️️️️
M. Gillesphey
13'
Желтая карточка
Р. Эдмондс-Грин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
8
Оливер Норберн
(К)
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
15
George Dobson
(К)
ЦП
10
Элфи Мэй
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Блэкпул
12
Ричард О'Доннелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Чарльтон
32
Гарри Истед
ВР
5
Lloyd Jones
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
18
Льюис Фьорини
ЦП
17
Karoy Anderson
ЦП
9
Daniel Kanu
ЦФ
4-2-2-2
32
Гримшоу
15
Коулсон
3
Хасбэнд
21
Экпитета
4
Кейси
8
Норберн
8
Морган
22
Хэмилтон
7
Дембеле
29
Роудс
22
Джозеф
3-3-1-2
13
Мэйнард-Брюэр
2
4
Эдмондс-Грин
12
Несс
27
Уотсон
19
Бакинсон
5
15
45
Ладапо
10
Мэй
15
Коулсон
6
Лоуренс-Габриэль
6
Лоуренс-Габриэль
15
Коулсон
8
Норберн
24
Виртю
24
Виртю
8
Норберн
29
Роудс
19
Ловери
19
Ловери
29
Роудс
5
5
5
5
45
Ладапо
8
Уотсон
8
Уотсон
45
Ладапо
Остались в запасе
Блэкпул
Чарльтон
12
Ричард О'Доннелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
14
Сонни Кэри
ПВ
Главный тренер
Нил Критчли
32
Гарри Истед
ВР
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
18
Льюис Фьорини
ЦП
17
Karoy Anderson
ЦП
9
Daniel Kanu
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
12
Ричард О'Доннелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
14
Сонни Кэри
ПВ
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
18
Льюис Фьорини
ЦП
17
Karoy Anderson
ЦП
9
Daniel Kanu
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Блэкпул - Чарльтон
1
6
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
9
2
Нарушения
7
16
Офсайды
4
2
Количество передач
452
322
Сейвы
3
1
Точность передач %
73
61
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
15
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
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