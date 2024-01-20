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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бертон Альбион - Чарльтон
Бертон Альбион - Чарльтон: обзор матча 20 января 2024
Бертон Альбион
20.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Чарльтон
24'
М. Хелм
47'
J. Brayford
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бертон Альбион - Чарльтон
90'
+7
Желтая карточка
Э. Мэй
Замена
К. Чауке
️️️️
М. Хелм
83'
75'
Замена
Л. Фьорини
️️️️
К. Ковентри
74'
Замена
M. Gillesphey
️️️️
Т. Томас
74'
Замена
D. Kanu
️️️️
Л. Несс
Замена
Б. Лубала
️️️️
Д. Хагилл
62'
Замена
М. Карайол
️️️️
М. Беннетт
61'
ГОЛ! 2:0!
J. Brayford
47'
Желтая карточка
М. Хелм
42'
35'
Желтая карточка
Т. Томас
ГОЛ! 1:0!
М. Хелм
Пас отдал
Д. Хагилл
24'
Желтая карточка
М. Беннетт
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
2
John Brayford
(К)
ЦЗ
5
Райан Суини
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
20
Джейк Кэпрайс
ПЗ
10
Марк Хелм
ЦП
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦП
6
Джо Пауэлл
АП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Джо Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Конор Ковентри
ОП
15
George Dobson
(К)
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
10
Элфи Мэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
15
Берили Лубала
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
38
Dylan Scott
ЦП
Чарльтон
32
Гарри Истед
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
18
Льюис Фьорини
ЦП
9
Daniel Kanu
ЦФ
3-2-2-1-2
15
Крокомб
2
5
Суини
4
Мун
3
Седдон
20
Кэпрайс
10
Хелм
23
Ошиладжа
6
Пауэлл
9
Хагилл
10
Беннетт
3-4-1-2
13
Мэйнард-Брюэр
5
12
Несс
4
Томас
27
Уотсон
19
Бакинсон
6
Ковентри
14
Эдун
15
10
Мэй
45
Ладапо
9
Хагилл
15
Лубала
15
Лубала
9
Хагилл
10
Хелм
4
Чауке
4
Чауке
10
Хелм
10
Беннетт
29
Карайол
29
Карайол
10
Беннетт
4
Томас
5
5
4
Томас
6
Ковентри
18
Фьорини
18
Фьорини
6
Ковентри
12
Несс
9
9
12
Несс
Остались в запасе
Бертон Альбион
Чарльтон
31
Джамал Блэкмэн
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
38
Dylan Scott
ЦП
Главный тренер
Дино Маамрия
32
Гарри Истед
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
38
Dylan Scott
ЦП
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Бертон Альбион - Чарльтон
2
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
7
Офсайды
2
2
Количество передач
251
656
Сейвы
4
2
Точность передач %
52
81
Удары мимо ворот
0
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
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