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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Барнсли - Бристоль Роверс
Барнсли - Бристоль Роверс: обзор матча 13 января 2024
Барнсли
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Роверс
43'
D. Cole
73'
К. О'Киффи
68'
К. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Бристоль Роверс
90'
+6
Желтая карточка
Э. Эванс
Замена
М. Ваттерс
️️️️
D. Cole
90'
+3
Замена
K. Łopata
️️️️
К. О'Киффи
85'
Замена
N. Cadden
️️️️
Д. МакЭти
85'
80'
Замена
А. Коллинз
️️️️
Л. Томас
80'
Замена
J. Gibbons
️️️️
J. Connolly
Желтая карточка
Х. Кейн
79'
ГОЛ! 2:1!
К. О'Киффи
Пас отдал
А. Филлипс
73'
68'
ГОЛ! 1:1!
К. Мартин
Пас отдал
Э. Эванс
Желтая карточка
M. Durand de Gevigney
67'
66'
Замена
Д. Хант
️️️️
Л. МакКормик
66'
Замена
Д. Маркиз
️️️️
J. Brown
Замена
С. Косгров
️️️️
Д. Расселл
61'
ГОЛ! 1:0!
D. Cole
43'
Желтая карточка
Д. МакЭти
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
(К)
ПЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
8
Адам Филлипс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
45
Джон МакЭти
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
4
Тристан Крама
ЦЗ
4
James Connolly
ЦЗ
23
Люк МакКормик
ЦП
8
Сэм Финли
(К)
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
20
Харви Вейл
АП
18
Крис Мартин
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
4
Joshua Grant
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
19
Nicky Cadden
ЦП
22
Fabio Jaló
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Бристоль Роверс
1
Jed Ward
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
2
Luca Hoole
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
27
Джон Маркиз
ЦФ
10
Аарон Коллинз
ЦФ
4-4-2
1
Робертс
28
Уильямс
6
5
27
О'Киффи
4
Стайлс
20
Кейн
13
Расселл
8
Филлипс
44
45
МакЭти
2-3-1-4
13
Кокс
4
Крама
4
23
МакКормик
8
Финли
14
Эванс
20
Вейл
16
Томас
4
20
18
Мартин
27
О'Киффи
35
35
27
О'Киффи
45
МакЭти
19
19
45
МакЭти
44
36
Ваттерс
36
Ваттерс
44
13
Расселл
9
Косгров
9
Косгров
13
Расселл
4
2
2
4
23
МакКормик
32
Хант
32
Хант
23
МакКормик
20
27
Маркиз
27
Маркиз
20
16
Томас
10
Коллинз
10
Коллинз
16
Томас
Остались в запасе
Барнсли
Бристоль Роверс
30
Ben Killip
ВР
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
22
Fabio Jaló
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
1
Jed Ward
ВР
2
Luca Hoole
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
22
Fabio Jaló
ЦФ
Остались в запасе
1
Jed Ward
ВР
2
Luca Hoole
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Барнсли - Бристоль Роверс
3
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
10
Офсайды
2
5
Количество передач
419
378
Сейвы
6
3
Точность передач %
63
63
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
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1
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