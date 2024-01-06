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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бертон Альбион - Уиком Уондерерс
Бертон Альбион - Уиком Уондерерс: обзор матча 06 января 2024
Бертон Альбион
06.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Уиком Уондерерс
57'
Б. Лубала
67'
С. Воукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бертон Альбион - Уиком Уондерерс
90'
+1
Замена
К. Винсент-Янг
️️️️
K. Sadlier
87'
Желтая карточка
Д. Уилер
Замена
Д. Кэпрайс
️️️️
С. Седдон
78'
Замена
М. Карайол
️️️️
М. Беннетт
77'
Замена
Р. Харпер
️️️️
Б. Камва
77'
67'
ГОЛ! 1:1!
С. Воукс
Пас отдал
Д. Гриммер
ГОЛ! 1:0!
Б. Лубала
57'
Желтая карточка
Р. Суини
48'
Желтая карточка
Б. Лубала
30'
15'
Желтая карточка
K. Sadlier
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
5
Sam Hughes
ЦЗ
2
John Brayford
(К)
ЦЗ
5
Райан Суини
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦП
6
Джо Пауэлл
АП
10
Бобби Камва
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Уиком Уондерерс
1
Макс Стриек
ВР
10
Люк Лихи
ЛЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
7
Дэвид Уилер
ЦП
2
Джек Гриммер
(К)
ПП
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
20
Джейк Кэпрайс
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
45
Реким Харпер
ЦП
38
Dylan Scott
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
88
Киллиан Филлипс
ОП
35
Christie Ward
ЦП
22
Richard Kone
ЦФ
3-2-2-1-2
15
Крокомб
2
5
Суини
4
Мун
3
Седдон
5
15
Лубала
23
Ошиладжа
6
Пауэлл
10
Беннетт
10
Камва
3-1-2-4
1
Стриек
5
Лоу
17
Тафазолли
10
Лихи
8
Поттс
2
Гриммер
7
Уилер
19
Воукс
23
12
МакКлири
18
Тейлор
3
Седдон
20
Кэпрайс
20
Кэпрайс
3
Седдон
10
Камва
45
Харпер
45
Харпер
10
Камва
10
Беннетт
29
Карайол
29
Карайол
10
Беннетт
23
30
Винсент-Янг
30
Винсент-Янг
23
Остались в запасе
Бертон Альбион
Уиком Уондерерс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
38
Dylan Scott
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
Главный тренер
Дино Маамрия
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
88
Киллиан Филлипс
ОП
35
Christie Ward
ЦП
22
Richard Kone
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
40
Уильям Теймен
ЦЗ
38
Dylan Scott
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
88
Киллиан Филлипс
ОП
35
Christie Ward
ЦП
22
Richard Kone
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Бертон Альбион - Уиком Уондерерс
2
2
Всего ударов по воротам
10
21
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
10
Нарушения
11
9
Офсайды
2
4
Количество передач
351
371
Сейвы
3
0
Точность передач %
63
69
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
5
17
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
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