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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Чарльтон - Оксфорд
Чарльтон - Оксфорд: обзор матча 01 января 2024
Чарльтон
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Первая лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Оксфорд
5'
Ч. Кэмпбелл
22'
М. Харрис
85'
O. Smyth
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чарльтон - Оксфорд
90'
+1
Замена
A. Gorrin
️️️️
M. McGuane
Замена
H. Rylah
️️️️
Ч. Кэмпбелл
90'
Желтая карточка
K. Anderson
89'
85'
ГОЛ! 1:2!
O. Smyth
Пас отдал
К. Браннаган
Замена
С. Фрейзер
️️️️
К. Блэкетт-Тэйлор
83'
Замена
Т. Томас
️️️️
Т. Уотсон
83'
Желтая карточка
L. Jones
60'
60'
Замена
Б. Бодин
️️️️
J. McEachran
53'
Желтая карточка
J. McEachran
45'
+6
Желтая карточка
M. McGuane
22'
ГОЛ! 1:1!
М. Харрис
Пас отдал
Ф. Стивенс
ГОЛ! 1:0!
Ч. Кэмпбелл
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
15
George Dobson
(К)
ЦП
17
Karoy Anderson
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
9
Daniel Kanu
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
6
Elliott Moore
(К)
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
17
Marcus McGuane
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
8
Oisin Smyth
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Чарльтон
24
Sam Walker
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
24
H. Rylah
ЦП
8
Луи Уотсон
ЦП
26
Скотт Фрейзер
АП
45
Patrick Casey
ЦФ
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
17
Стэнли Миллс
ПВ
31
Билли Бодин
ПВ
21
Alex Gorrin
ЦФ
27
James Henry
ЦФ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
30
Макс Уолтман
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Мэйнард-Брюэр
5
14
Эдун
7
6
Гектор
27
Уотсон
15
17
20
Кэмпбелл
33
Блэкетт-Тэйлор
9
4-5-1
1
2
Стивенс
3
Браун
12
Беннетт
6
17
8
8
Браннаган
9
Харрис
20
20
Родригеш
20
Кэмпбелл
24
24
20
Кэмпбелл
27
Уотсон
4
Томас
4
Томас
27
Уотсон
33
Блэкетт-Тэйлор
26
Фрейзер
26
Фрейзер
33
Блэкетт-Тэйлор
20
31
Бодин
31
Бодин
20
17
21
21
17
Остались в запасе
Чарльтон
Оксфорд
24
Sam Walker
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
45
Patrick Casey
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
13
Simon Eastwood
ВР
17
Стэнли Миллс
ПВ
27
James Henry
ЦФ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
30
Макс Уолтман
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
45
Patrick Casey
ЦФ
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
17
Стэнли Миллс
ПВ
27
James Henry
ЦФ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
30
Макс Уолтман
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Чарльтон - Оксфорд
2
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
11
10
Офсайды
2
5
Количество передач
432
623
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
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