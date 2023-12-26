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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Линкольн - Болтон
Линкольн - Болтон: обзор матча 26 декабря 2023
Линкольн
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Первая лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Болтон
89'
Э. Тоал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Линкольн - Болтон
90'
+2
Желтая карточка
К. Демпси
Замена
Х. Аделакун
️️️️
Т. Эйома
90'
+1
89'
ГОЛ! 0:1!
Э. Тоал
Пас отдал
Д. Шихан
Желтая карточка
Т. Эйома
88'
81'
Замена
Д. Шихан
️️️️
П. Магома
Замена
A. Smith
️️️️
Т. Бишоп
78'
73'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
В. Адебойежо
73'
Замена
К. Демпси
️️️️
Д. Томасон
Красная карточка
Д. Мандрою
72'
Замена
Д. Вейл
️️️️
Й. Макама
70'
Желтая карточка
Т. Бишоп
53'
Желтая карточка
Й. Макама
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
15
Пауди О'Коннор
(К)
ЦЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
48
Итан Хэмилтон
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
14
Даниэль Мандрою
АП
24
Йовон Макама
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
4
Рикарду Сантуш
(К)
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
5
Аарон Морли
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
14
Randell Williams
ЦФ
2
Гетин Джонс
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
27
Джек Вейл
ЦФ
Болтон
15
Джек Айредейл
ЛЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
8
Джош Шихан
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
4-4-1-1
1
Йенсен
23
Рауэн
15
Митчелл
15
О'Коннор
3
Эйома
48
Хэмилтон
8
Бишоп
21
Эрхахон
2
Серенсен
14
Мандрою
24
Макама
3-3-4
1
Бакстер
2
Когли
4
Сантуш
18
Тоал
5
Морли
25
Магома
14
Томасон
20
Адебойежо
19
Чарльз
2
Джонс
14
8
Бишоп
12
12
8
Бишоп
3
Эйома
47
Аделакун
47
Аделакун
3
Эйома
24
Макама
27
Вейл
27
Вейл
24
Макама
14
Томасон
10
Демпси
10
Демпси
14
Томасон
25
Магома
8
Шихан
8
Шихан
25
Магома
20
Адебойежо
10
Бедварссон
10
Бедварссон
20
Адебойежо
Остались в запасе
Линкольн
Болтон
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
15
Джек Айредейл
ЛЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Остались в запасе
15
Джек Айредейл
ЛЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Статистика матча Линкольн - Болтон
3
1
1
Всего ударов по воротам
4
20
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
0
14
Нарушения
12
7
Офсайды
0
1
Количество передач
249
605
Сейвы
3
1
Точность передач %
57
80
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
2
9
Матчи команд
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
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