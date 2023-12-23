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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиком Уондерерс - Порт Вейл
Уиком Уондерерс - Порт Вейл: обзор матча 23 декабря 2023
Уиком Уондерерс
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Порт Вейл
51'
K. Sadlier
90+1'
Б. Гэррити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиком Уондерерс - Порт Вейл
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Б. Гэррити
Пас отдал
Б. Дипепа
Желтая карточка
Л. Лихи
89'
89'
Замена
Б. Дипепа
️️️️
И. Числетт
89'
Замена
К. Балмер
️️️️
А. Яковитти
Желтая карточка
Д. Тейлор
88'
Желтая карточка
Л. Тэйлор
86'
Желтая карточка
К. Филлипс
83'
77'
Замена
J. Wilson
️️️️
Р. Лофт
Замена
Д. Уилер
️️️️
Г. МакКлири
76'
72'
Замена
Р. Уолтерс
️️️️
Н. Смит
Замена
Д. Тейлор
️️️️
K. Sadlier
71'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
С. Воукс
71'
Желтая карточка
Д. Сковен
64'
Желтая карточка
С. Воукс
63'
57'
Желтая карточка
Н. Смит
ГОЛ! 1:0!
K. Sadlier
Пас отдал
Г. МакКлири
51'
46'
Замена
К. Грант
️️️️
Т. Санг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
1
Макс Стриек
ВР
10
Люк Лихи
ЛЗ
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
88
Киллиан Филлипс
ОП
4
Джош Сковен
(К)
ЦП
12
Harry Boyes
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
5
Натан Смит
(К)
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
10
Том Санг
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
8
Бен Гэррити
ЦП
23
Итан Числетт
АП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
21
Райан Лофт
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
30
Бен Ломакс
ЦЗ
8
Конор Грант
ЦП
38
Рис Уолтерс
ЦП
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
3-1-3-3
1
Стриек
10
Лихи
5
Лоу
3
88
Филлипс
4
Сковен
12
2
Гриммер
12
МакКлири
23
19
Воукс
3-2-2-2-1
1
Рипли
15
Дебра
5
Смит
4
Яковитти
16
Лоу
10
Санг
7
Девайн
8
Гэррити
19
Мэсси
23
Числетт
21
Лофт
12
МакКлири
7
Уилер
7
Уилер
12
МакКлири
19
Воукс
33
Тэйлор
33
Тэйлор
19
Воукс
23
18
Тейлор
18
Тейлор
23
4
Яковитти
4
Балмер
4
Балмер
4
Яковитти
10
Санг
8
Грант
8
Грант
10
Санг
5
Смит
38
Уолтерс
38
Уолтерс
5
Смит
23
Числетт
12
Дипепа
12
Дипепа
23
Числетт
21
Лофт
11
11
21
Лофт
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Порт Вейл
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Бен Ломакс
ЦЗ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Бен Ломакс
ЦЗ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Уиком Уондерерс - Порт Вейл
6
1
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
6
Офсайды
5
2
Количество передач
320
452
Сейвы
1
5
Точность передач %
59
68
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
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