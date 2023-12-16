Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Линкольн - Рединг
Линкольн - Рединг: обзор матча 16 декабря 2023
Линкольн
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
3'
Н. Эбби (АГ)
56'
Х. Книббс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Линкольн - Рединг
Желтая карточка
И. Хэмилтон
90'
+3
90'
Замена
А. Мбенг
️️️️
J. Dorsett
Замена
Х. Аделакун
️️️️
Т. Бишоп
78'
75'
Желтая карточка
Х. Книббс
75'
Желтая карточка
Э. Идом
Замена
Д. Вейл
️️️️
Й. Макама
73'
64'
Замена
Ч. Сэвидж
️️️️
П. Мукаиру
64'
Замена
Б. Эллиот
️️️️
М. Крейг
56'
ГОЛ! 1:1!
Х. Книббс
Пас отдал
J. Dorsett
Замена
A. Smith
️️️️
D. Duffy
46'
Желтая карточка
Л. Йенсен
41'
Желтая карточка
D. Duffy
38'
22'
Желтая карточка
Н. Эбби
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Эбби
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
15
Пауди О'Коннор
(К)
ЦЗ
45
Adam Jackson
ЦЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
2
Лассе Серенсен
ЦП
11
Dylan Duffy
ЦП
48
Итан Хэмилтон
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
14
Даниэль Мандрою
АП
24
Йовон Макама
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
17
Энди Идом
(К)
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
14
Майкл Крейг
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
28
Сэм Смит
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
12
Alistair Smith
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Рединг
1
Joel Pereira
ВР
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
8
Чарли Сэвидж
ОП
18
Caylan Vickers
ЦП
4
Бен Эллиот
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
3-5-1-1
1
Йенсен
15
О'Коннор
45
3
Эйома
11
48
Хэмилтон
8
Бишоп
2
Берроуз
2
Серенсен
14
Мандрою
24
Макама
3-1-1-2-3
27
Баттон
17
Идом
12
Холмс
6
Эбби
14
Крейг
10
Уинг
39
Азиз
18
Мукаиру
3
8
Книббс
28
Смит
11
12
12
11
8
Бишоп
47
Аделакун
47
Аделакун
8
Бишоп
24
Макама
27
Вейл
27
Вейл
24
Макама
3
27
Мбенг
27
Мбенг
3
18
Мукаиру
8
Сэвидж
8
Сэвидж
18
Мукаиру
14
Крейг
4
Эллиот
4
Эллиот
14
Крейг
Остались в запасе
Линкольн
Рединг
1
Jordan Wright
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
1
Joel Pereira
ВР
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
18
Caylan Vickers
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
18
Caylan Vickers
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Линкольн - Рединг
3
3
Всего ударов по воротам
0
6
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
1
Нарушения
10
8
Офсайды
0
2
Количество передач
128
276
Сейвы
3
0
Точность передач %
55
75
Удары мимо ворот
0
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
0
2
Удары из-за пределов штрафной
0
4
Матчи команд
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Новости команд
Все
Линкольн
Рединг
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Борнмут» – «Линкольн»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
9 апреля
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Борнмут» – «Линкольн»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
9 апреля
Кубок лиги. «Ливерпуль» и «Челси» прошли в 1/8 финала
2025.09.23 23:54
«Линкольн» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025
2025.09.23 20:35
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+