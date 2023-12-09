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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиган Атлетик - Линкольн
Уиган Атлетик - Линкольн: обзор матча 09 декабря 2023
Уиган Атлетик
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Линкольн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Уиган Атлетик - Линкольн
4
4
Всего ударов по воротам
1
2
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
2
2
Нарушения
4
4
Количество передач
301
230
Сейвы
1
0
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
1
0
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
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