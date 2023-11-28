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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Оксфорд - Болтон
Оксфорд - Болтон: обзор матча 28 ноября 2023
Оксфорд
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Болтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оксфорд - Болтон
83'
Замена
Д. Н'Лундулу
️️️️
Д. Чарльз
Замена
S. Negru
️️️️
С. Миллс
78'
Замена
Г. О'Донкор
️️️️
М. Харрис
78'
77'
Замена
К. Демпси
️️️️
П. Магома
67'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
В. Адебойежо
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Б. Бодин
67'
Замена
Т. Гудрем
️️️️
К. Эдвардс
46'
Желтая карточка
Б. Бодин
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
Н. Бакстер
Желтая карточка
С. Миллс
37'
25'
Желтая карточка
Д. Томасон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
6
Elliott Moore
(К)
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
22
Кайл Эдвардс
ЛП
9
Марк Харрис
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
17
Marcus McGuane
ЦП
31
Билли Бодин
ПВ
17
Стэнли Миллс
ПВ
Главный тренер
Карл Робинсон
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
4
Рикарду Сантуш
(К)
ЦЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Джош Шихан
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
2
Гетин Джонс
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
5
Stephan Negru
ЦЗ
20
Josh McEachran
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
21
Alex Gorrin
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Болтон
43
Joel Coleman
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
5
Аарон Морли
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
10
Кайл Демпси
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
4-4-2
1
6
15
Торнили
3
Браун
2
Стивенс
22
Эдвардс
8
Браннаган
17
9
Харрис
31
Бодин
17
Миллс
4-3-3
1
Бакстер
2
Когли
4
Сантуш
18
Тоал
15
Айредейл
8
Шихан
14
Томасон
25
Магома
20
Адебойежо
19
Чарльз
2
Джонс
17
Миллс
5
5
17
Миллс
22
Эдвардс
11
Гудрем
11
Гудрем
22
Эдвардс
9
Харрис
19
О'Донкор
19
О'Донкор
9
Харрис
31
Бодин
23
Мерфи
23
Мерфи
31
Бодин
20
Адебойежо
10
Бедварссон
10
Бедварссон
20
Адебойежо
25
Магома
10
Демпси
10
Демпси
25
Магома
19
Чарльз
9
Н'Лундулу
9
Н'Лундулу
19
Чарльз
Остались в запасе
Оксфорд
Болтон
13
Simon Eastwood
ВР
20
Josh McEachran
ЦП
21
Alex Gorrin
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
43
Joel Coleman
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
5
Аарон Морли
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
20
Josh McEachran
ЦП
21
Alex Gorrin
ЦФ
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
5
Аарон Морли
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Оксфорд - Болтон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
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