Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бристоль Роверс - Лейтон Ориент
Бристоль Роверс - Лейтон Ориент: обзор матча 28 ноября 2023
Бристоль Роверс
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Лейтон Ориент
45+4'
G. Ward
90+3'
Т. Крама (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Роверс - Лейтон Ориент
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Т. Крама
Желтая карточка
Х. Вейл
90'
+2
90'
Желтая карточка
J. Brown
Замена
Т. Крама
️️️️
Л. Гордон
87'
75'
Замена
Д. Агьей
️️️️
Ш. Форде
75'
Замена
Д. Пигот
️️️️
Р. Сотириу
74'
Желтая карточка
Д. Суини
Замена
А. Коллинз
️️️️
Л. Томас
71'
Замена
Д. Маркиз
️️️️
К. Мартин
71'
Замена
Л. Богарде
️️️️
J. Brown
64'
ГОЛ! 1:0!
G. Ward
Пас отдал
Д. Уилсон
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
Э. Тернс
45'
+2
Замена
М. Сандерс
️️️️
А. Дринан
37'
Замена
Д. Суини
️️️️
Т. Джеймс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
6
Джеймс Уилсон
(К)
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
16
Люк Томас
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
20
Харви Вейл
АП
28
Grant Ward
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Лейтон Ориент
4
Эд Тернс
ЦЗ
26
Дэн Хаппе
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
2
Томас Джеймс
ПАЗ
17
Руел Сотириу
ЛВ
8
Idris El Mizouni
(К)
ЦП
31
Solomon Brynn
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
7
Шакай Форде
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Бристоль Роверс
1
Jed Ward
ВР
4
Тристан Крама
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
10
Аарон Коллинз
ЦФ
27
Джон Маркиз
ЦФ
4
Joshua Grant
ЦФ
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
3
Джейден Суини
ЛАЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
6
Макс Сандерс
ЦП
39
Джо Пигот
ЦФ
7
Даниэл Агьей
ЦФ
4-2-1-3
13
Кокс
19
Гордон
6
Уилсон
26
Тэйлор
32
Хант
16
Томас
14
Эванс
20
Вейл
20
18
Мартин
28
3-1-1-1-5
2
Хант
26
Хаппе
4
Тернс
2
Джеймс
8
17
Сотириу
31
6
44
7
Форде
23
Дринан
19
Гордон
4
Крама
4
Крама
19
Гордон
20
26
Богарде
26
Богарде
20
16
Томас
10
Коллинз
10
Коллинз
16
Томас
18
Мартин
27
Маркиз
27
Маркиз
18
Мартин
2
Джеймс
3
Суини
3
Суини
2
Джеймс
23
Дринан
6
Сандерс
6
Сандерс
23
Дринан
17
Сотириу
39
Пигот
39
Пигот
17
Сотириу
7
Форде
7
Агьей
7
Агьей
7
Форде
Остались в запасе
Бристоль Роверс
Лейтон Ориент
1
Jed Ward
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
4
Joshua Grant
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
13
Samuel Howes
ВР
15
Брендон Купер
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
1
Jed Ward
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
4
Joshua Grant
ЦФ
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
15
Брендон Купер
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
Главный тренер
Шон Норс
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Бристоль Роверс - Лейтон Ориент
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Новости команд
Все
Бристоль Роверс
Лейтон Ориент
Фанат английского клуба выиграл 15 тысяч за несколько секунд
17 января
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» победил клуб 3-го дивизиона с помощью гола Хусанова (2:1)
2025.02.08 17:27
Узбек Хусанов забил дебютный гол во втором матче за «Манчестер Сити»
2025.02.08 16:39
6
«Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025
2025.02.08 14:05
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
2020.01.08 07:42
2
Фанат английского клуба выиграл 15 тысяч за несколько секунд
17 января
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» победил клуб 3-го дивизиона с помощью гола Хусанова (2:1)
2025.02.08 17:27
Узбек Хусанов забил дебютный гол во втором матче за «Манчестер Сити»
2025.02.08 16:39
6
«Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2025
2025.02.08 14:05
«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги. Матч с «Лейтон Ориент» официально отменен
2020.09.25 14:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+