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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Блэкпул - Нортгемптон Таун
Блэкпул - Нортгемптон Таун: обзор матча 28 ноября 2023
Блэкпул
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Нортгемптон Таун
65'
Д. Роудс
31'
К. Боуи
75'
С. Хоскинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Нортгемптон Таун
90'
+5
Замена
R. Haynes
️️️️
J. Willis
87'
Замена
М. Монте
️️️️
М. Леонард
86'
Желтая карточка
J. Sowerby
Замена
А. Морган
️️️️
К. Дугалл
81'
Замена
Э. Лайонс
️️️️
К. Дембеле
81'
75'
ГОЛ! 1:2!
С. Хоскинс
66'
Замена
L. Appere
️️️️
К. Боуи
ГОЛ! 1:1!
Д. Роудс
Пас отдал
К. Дугалл
65'
64'
Желтая карточка
С. Хоскинс
Замена
К. Джозеф
️️️️
Д. Бисли
64'
34'
Желтая карточка
А. Одимайо
31'
Желтая карточка
К. Боуи
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Боуи
Пас отдал
С. Хоскинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
(К)
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
19
Оуэн Дейл
ПВ
9
Джейк Бисли
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Нортгемптон Таун
31
Макс Томпсон
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
12
Aaron McGowan
(К)
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
17
S. McWilliams
ЦП
4
Jack Sowerby
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
7
Сэм Хоскинс
ПВ
6
Jordan Willis
ЦФ
9
Кирон Боуи
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Блэкпул
12
Ричард О'Доннелл
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
8
Алби Морган
ЦП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Нортгемптон Таун
31
James Dadge
ВР
6
Мэнни Монте
ЦЗ
24
Акин Одимайо
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
3
Ryan Haynes
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
3-1-3-3
32
Гримшоу
28
Пеннингтон
21
Экпитета
3
Хасбэнд
16
Дугалл
22
Хэмилтон
14
Кэри
19
Дейл
29
Роудс
9
Бисли
7
Дембеле
3-3-2-2
31
Томпсон
26
12
23
Броу
17
4
49
Леонард
7
Хоскинс
11
Пайннок
9
Боуи
6
7
Дембеле
2
Лайонс
2
Лайонс
7
Дембеле
16
Дугалл
8
Морган
8
Морган
16
Дугалл
9
Бисли
22
Джозеф
22
Джозеф
9
Бисли
49
Леонард
6
Монте
6
Монте
49
Леонард
6
3
3
6
9
Боуи
9
9
9
Боуи
Остались в запасе
Блэкпул
Нортгемптон Таун
12
Ричард О'Доннелл
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
31
James Dadge
ВР
24
Акин Одимайо
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Остались в запасе
12
Ричард О'Доннелл
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
Остались в запасе
31
James Dadge
ВР
24
Акин Одимайо
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Джон Брэди
Статистика матча Блэкпул - Нортгемптон Таун
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
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2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
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2022.05.22 12:52
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