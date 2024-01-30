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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Оксфорд - Портсмут
Оксфорд - Портсмут: обзор матча 30 января 2024
Оксфорд
30.01.2024, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Портсмут
45'
Т. Гудрем
90'
J. Henry
69'
C. Bishop
80'
К. Лэнг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оксфорд - Портсмут
ГОЛ! 2:2!
J. Henry
90'
86'
Замена
R. Towler
️️️️
C. Ogilvie
Замена
J. Henry
️️️️
M. McGuane
85'
81'
Желтая карточка
М. Пирт-Харрис
80'
ГОЛ! 1:2!
К. Лэнг
Пас отдал
М. Пак
69'
ГОЛ! 1:1!
C. Bishop
Замена
Г. О'Донкор
️️️️
Т. Бьюри
69'
62'
Замена
К. Лэнг
️️️️
Т. Девлин
58'
Желтая карточка
C. Bishop
Замена
S. Eastwood
️️️️
Д. Камминг
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Гудрем
Пас отдал
M. McGuane
45'
Замена
O. Smyth
️️️️
Ф. Стивенс
43'
34'
Замена
T. Lowery
️️️️
Д. Моррел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
1
Джейми Камминг
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
6
Elliott Moore
(К)
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
11
Тайлер Гудрем
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
17
Marcus McGuane
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
20
Шон Раггет
ЦЗ
3
Connor Ogilvie
ЦЗ
32
Пэдди Лэйн
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
6
Conor Shaughnessy
ЦП
7
Марлон Пак
(К)
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
9
Colby Bishop
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
5
Stephan Negru
ЦЗ
8
Oisin Smyth
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
27
James Henry
ЦФ
Портсмут
1
Мэтт Мейси
ВР
18
Tom Lowery
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
16
Джош Мартин
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
4-4-2
1
Камминг
22
Ли
6
3
Браун
2
Стивенс
11
Гудрем
17
9
Харрис
8
Браннаган
20
Родригеш
7
Бьюри
3-4-1-2
1
Норрис
20
Раггет
3
16
Моррел
24
Девлин
6
7
Пак
32
Лэйн
14
Пирт-Харрис
11
Камара
9
1
Камминг
13
13
1
Камминг
2
Стивенс
8
8
2
Стивенс
7
Бьюри
19
О'Донкор
19
О'Донкор
7
Бьюри
17
27
27
17
16
Моррел
18
18
16
Моррел
24
Девлин
10
Лэнг
10
Лэнг
24
Девлин
3
6
6
3
Остались в запасе
Оксфорд
Портсмут
15
Джордан Торнили
ЦЗ
5
Stephan Negru
ЦЗ
20
Josh McEachran
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Джош Мартин
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
15
Джордан Торнили
ЦЗ
5
Stephan Negru
ЦЗ
20
Josh McEachran
ЦП
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Джош Мартин
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Оксфорд - Портсмут
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
9
Офсайды
2
0
Количество передач
306
555
Сейвы
2
2
Точность передач %
65
77
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
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