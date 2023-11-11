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Англия. Первая лига
Нортгемптон Таун - Бертон Альбион
Нортгемптон Таун - Бертон Альбион: обзор матча 11 ноября 2023
Нортгемптон Таун
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Бертон Альбион
54'
М. Леонард
78'
С. Хоскинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нортгемптон Таун - Бертон Альбион
Замена
A. Koiki
️️️️
A. McGowan
90'
+8
Замена
А. Одимайо
️️️️
J. Willis
90'
+4
Замена
М. Монте
️️️️
С. Хоскинс
90'
+4
90'
Желтая карточка
Б. Лубала
84'
Замена
М. Беннетт
️️️️
А. Ошиладжа
Замена
L. Appere
️️️️
J. Sowerby
84'
ГОЛ! 2:0!
С. Хоскинс
78'
57'
Замена
К. Стоктон
️️️️
М. Карайол
ГОЛ! 1:0!
М. Леонард
Пас отдал
J. Sowerby
54'
25'
Желтая карточка
Д. Пауэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нортгемптон Таун
31
Макс Томпсон
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
12
Aaron McGowan
(К)
ЦЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
17
S. McWilliams
ЦП
4
Jack Sowerby
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
6
Jordan Willis
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЦФ
9
Кирон Боуи
ЦФ
7
Сэм Хоскинс
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
29
Мустафа Карайол
ЦФ
22
Том Хамер
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
6
Джо Пауэлл
ЦФ
3
Стив Седдон
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Нортгемптон Таун
31
James Dadge
ВР
24
Акин Одимайо
ЦЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
14
Ali Koiki
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
3-3-4
31
Томпсон
23
Броу
26
12
17
4
49
Леонард
6
7
Хоскинс
9
Боуи
11
Пайннок
2-2-5
15
Крокомб
4
Мун
23
Ошиладжа
15
Лубала
10
Хелм
22
Хамер
5
Суини
3
Седдон
6
Пауэлл
11
Уокер
6
24
Одимайо
24
Одимайо
6
7
Хоскинс
6
Монте
6
Монте
7
Хоскинс
12
14
14
12
4
9
9
4
23
Ошиладжа
10
Беннетт
10
Беннетт
23
Ошиладжа
29
Карайол
13
Стоктон
13
Стоктон
29
Карайол
Остались в запасе
Нортгемптон Таун
Бертон Альбион
31
James Dadge
ВР
16
Уильям Хондермарк
ЦП
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
31
Джамал Блэкмэн
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
31
James Dadge
ВР
16
Уильям Хондермарк
ЦП
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Нортгемптон Таун - Бертон Альбион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Информация о матче
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