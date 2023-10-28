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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Порт Вейл - Челтенхэм
Порт Вейл - Челтенхэм: обзор матча 28 октября 2023
Порт Вейл
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Челтенхэм
32'
Э. Девайн
42'
S. Long
66'
S. Long
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Челтенхэм
Замена
О. Арбластер
️️️️
И. Числетт
79'
Замена
Г. Мэсси
️️️️
Д. Плант
79'
76'
Замена
T. Bradbury
️️️️
R. Street
Желтая карточка
Д. Дебра
66'
66'
ГОЛ! 1:2!
S. Long
Замена
У. Икпеазу
️️️️
Р. Лофт
63'
63'
Замена
А. Кина
️️️️
G. Lloyd
59'
Желтая карточка
W. Goodwin
55'
Замена
Н. Бутлер-Ойедеджи
️️️️
У. Ферри
55'
Замена
L. Sercombe
️️️️
К. Томпсон
45'
+4
Желтая карточка
B. Williams
42'
ГОЛ! 1:1!
S. Long
34'
Желтая карточка
К. Дэйвис
ГОЛ! 1:0!
Э. Девайн
Пас отдал
Н. Смит
32'
31'
Желтая карточка
У. Ферри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
14
Фунсо Ожо
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
23
Итан Числетт
АП
21
Райан Лофт
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
26
Джеймс Плант
ЦФ
5
Натан Смит
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Owen Bevan
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
17
Robert Street
ЦФ
9
Will Goodwin
ЦФ
9
G. Lloyd
ЦФ
3
Sean Long
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
7
Джек Шоррок
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
11
Том Конлон
ЦФ
38
Рис Уолтерс
ЦФ
Челтенхэм
5
Tom Bradbury
ЦЗ
24
Джош Уильямс
ЦП
9
Айдан Кина
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
18
Йован Малкольм
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Рипли
15
Дебра
24
Касс
10
Санг
14
Ожо
7
Девайн
23
Числетт
21
Лофт
5
Смит
26
Плант
11
Томас
3-3-4
23
Саутвуд
33
Дэйвис
5
20
11
Ферри
16
6
Томпсон
3
9
9
17
23
Числетт
4
Арбластер
4
Арбластер
23
Числетт
26
Плант
19
Мэсси
19
Мэсси
26
Плант
21
Лофт
9
Икпеазу
9
Икпеазу
21
Лофт
17
5
5
17
9
9
Кина
9
Кина
9
6
Томпсон
8
8
6
Томпсон
11
Ферри
11
Бутлер-Ойедеджи
11
Бутлер-Ойедеджи
11
Ферри
Остались в запасе
Порт Вейл
Челтенхэм
13
Джейсон Леутвилер
ВР
7
Джек Шоррок
ЦП
11
Том Конлон
ЦФ
38
Рис Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
24
Джош Уильямс
ЦП
1
Max Harris
ЦФ
18
Йован Малкольм
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
7
Джек Шоррок
ЦП
11
Том Конлон
ЦФ
38
Рис Уолтерс
ЦФ
Остались в запасе
24
Джош Уильямс
ЦП
1
Max Harris
ЦФ
18
Йован Малкольм
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Порт Вейл - Челтенхэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Информация о матче
Главный судья:
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