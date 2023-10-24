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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиган Атлетик - Оксфорд
Уиган Атлетик - Оксфорд: обзор матча 24 октября 2023
Уиган Атлетик
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Оксфорд
17'
С. Хамфрис
80'
К. Лэнг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Оксфорд
Желтая карточка
К. Лэнг
84'
82'
Желтая карточка
J. Beadle
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Д. Джонс
82'
ГОЛ! 2:0!
К. Лэнг
80'
79'
Желтая карточка
A. Gorrin
Замена
К. Лэнг
️️️️
Т. Осгор
74'
73'
Замена
A. Gorrin
️️️️
Р. Родригеш
73'
Замена
Г. О'Донкор
️️️️
J. McEachran
Замена
Т. Пирс
️️️️
С. Хамфрис
64'
64'
Замена
Б. Бодин
️️️️
М. Харрис
64'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Т. Гудрем
Желтая карточка
Л. Шоу
60'
Желтая карточка
Б. Адико
20'
ГОЛ! 1:0!
С. Хамфрис
Пас отдал
Т. Осгор
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
29
Лайам Шоу
ОП
28
Шон Клэр
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
19
Тело Осгор
АП
20
Мартиаль Годо
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
6
Elliott Moore
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
17
Marcus McGuane
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
20
Каллум МакМанаман
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
9
Джош Магеннис
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
31
Билли Бодин
ПВ
21
Alex Gorrin
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Тикл
4
Хьюз
4
Моррисон
2
Сессеньон
29
Шоу
11
Джонс
17
Адико
28
Клэр
19
Осгор
11
Хамфрис
20
Годо
4-4-1-1
1
2
Лонг
6
3
Браун
22
Ли
20
11
Гудрем
9
Харрис
17
17
Миллс
20
Родригеш
11
Хамфрис
46
Пирс
46
Пирс
11
Хамфрис
11
Джонс
20
МакМанаман
20
МакМанаман
11
Джонс
19
Осгор
10
Лэнг
10
Лэнг
19
Осгор
9
Харрис
31
Бодин
31
Бодин
9
Харрис
20
Родригеш
21
21
20
Родригеш
11
Гудрем
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Гудрем
20
19
О'Донкор
19
О'Донкор
20
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Оксфорд
13
Бен Амос
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
9
Джош Магеннис
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
9
Джош Магеннис
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Уиган Атлетик - Оксфорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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