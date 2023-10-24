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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Линкольн - Чарльтон
Линкольн - Чарльтон: обзор матча 24 октября 2023
Линкольн
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Чарльтон
33'
Х. Аделакун
57'
Х. Аделакун
78'
Ш. Рауэн
10'
Э. Мэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Линкольн - Чарльтон
Замена
Т. Эйома
️️️️
Л. Серенсен
89'
84'
Замена
С. Тедич
️️️️
К. Блэкетт-Тэйлор
Замена
D. Duffy
️️️️
A. Smith
79'
ГОЛ! 3:1!
Ш. Рауэн
Пас отдал
Д. Вейл
78'
74'
Замена
Л. Уотсон
️️️️
С. Фрейзер
74'
Замена
Ч. Кэмпбелл
️️️️
T. Campbell
Замена
Д. Вейл
️️️️
Х. Аделакун
72'
61'
Замена
П. Камара
️️️️
М. Либерн
ГОЛ! 2:1!
Х. Аделакун
Пас отдал
Л. Серенсен
57'
ГОЛ! 1:1!
Х. Аделакун
Пас отдал
Д. Берроуз
33'
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Мэй
Пас отдал
T. Campbell
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
45
Adam Jackson
ЦЗ
15
Пауди О'Коннор
ЦЗ
2
Лассе Серенсен
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
48
Итан Хэмилтон
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
15
George Dobson
ЦП
26
Скотт Фрейзер
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
11
Майлз Либерн
ЦФ
10
Элфи Мэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
27
Джек Вейл
ЦФ
24
Йовон Макама
ЦФ
Чарльтон
24
Sam Walker
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
8
Панутче Камара
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
9
Слободан Тедич
ЦФ
4-4-1-1
1
Йенсен
23
Рауэн
45
15
О'Коннор
15
Митчелл
2
Серенсен
21
Эрхахон
12
2
Берроуз
47
Аделакун
48
Хэмилтон
3-2-2-1-2
13
Мэйнард-Брюэр
5
4
Томас
7
2
6
Гектор
15
26
Фрейзер
33
Блэкетт-Тэйлор
10
Мэй
11
Либерн
2
Серенсен
3
Эйома
3
Эйома
2
Серенсен
12
11
11
12
47
Аделакун
27
Вейл
27
Вейл
47
Аделакун
26
Фрейзер
8
Уотсон
8
Уотсон
26
Фрейзер
11
Либерн
8
Камара
8
Камара
11
Либерн
7
20
Кэмпбелл
20
Кэмпбелл
7
33
Блэкетт-Тэйлор
9
Тедич
9
Тедич
33
Блэкетт-Тэйлор
Остались в запасе
Линкольн
Чарльтон
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
24
Йовон Макама
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
24
Sam Walker
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
24
Йовон Макама
ЦФ
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Линкольн - Чарльтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
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