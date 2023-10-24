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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бристоль Роверс - Стивенидж
Бристоль Роверс - Стивенидж: обзор матча 24 октября 2023
Бристоль Роверс
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Стивенидж
83'
К. Мартин
40'
Д. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Роверс - Стивенидж
Желтая карточка
J. Gibbons
90'
+3
Замена
J. Gibbons
️️️️
J. Brown
90'
Желтая карточка
К. Тэйлор
88'
Желтая карточка
Т. Крама
84'
ГОЛ! 1:1!
К. Мартин
83'
Замена
Д. Маркиз
️️️️
L. Hoole
79'
73'
Желтая карточка
Ф. Барнс
69'
Замена
B. Thompson
️️️️
J. Forster-Caskey
67'
Замена
E. List
️️️️
К. Хеммингс
67'
Замена
Ф. Барнс
️️️️
Л. Томпсон
61'
Желтая карточка
Л. Джеймс-Уилдин
Желтая карточка
А. Коллинз
57'
48'
Замена
Н. Томпсон
️️️️
T. Vancooten
Желтая карточка
Э. Эванс
46'
Замена
Х. Вейл
️️️️
J. Grant
46'
Замена
Д. Фрэнд
️️️️
Л. Богарде
46'
45'
+2
Желтая карточка
Н. Фримен
40'
ГОЛ! 0:1!
Д. Рид
Желтая карточка
С. Финли
37'
33'
Желтая карточка
Л. Томпсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
2
Luca Hoole
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
8
Сэм Финли
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
4
Joshua Grant
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
10
Аарон Коллинз
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
15
Terence Vancooten
ЦФ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Бристоль Роверс
35
Matthew Hall
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
2
James Gibbons
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
20
Харви Вейл
АП
27
Джон Маркиз
ЦФ
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
4
Harrison Neal
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
10
E. List
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
2-4-4
13
Кокс
26
Тэйлор
4
Крама
2
8
Финли
14
Эванс
26
Богарде
4
10
Коллинз
18
Мартин
20
2-2-5
1
Эшби-Хэммонд
8
26
Батлер
23
Томпсон
22
Фримен
9
Рид
2
Джеймс-Уилдин
15
11
Робертс
15
Хеммингс
20
2
2
20
26
Богарде
32
Фрэнд
32
Фрэнд
26
Богарде
4
20
Вейл
20
Вейл
4
2
27
Маркиз
27
Маркиз
2
23
Томпсон
5
Барнс
5
Барнс
23
Томпсон
15
4
Томпсон
4
Томпсон
15
8
8
8
8
15
Хеммингс
10
10
15
Хеммингс
Остались в запасе
Бристоль Роверс
Стивенидж
35
Matthew Hall
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Шон Норс
47
Кристиан Хеги
ВР
4
Harrison Neal
ЦП
19
Аарон Прессли
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Остались в запасе
35
Matthew Hall
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
4
Harrison Neal
ЦП
19
Аарон Прессли
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Статистика матча Бристоль Роверс - Стивенидж
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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Стивенидж
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
2020.01.08 07:42
2
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
2018.03.28 22:16
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