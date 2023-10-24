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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Блэкпул - Челтенхэм
Блэкпул - Челтенхэм: обзор матча 24 октября 2023
Блэкпул
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Челтенхэм
18'
Ш. Ловери
32'
Д. Роудс
41'
К. Дембеле
44'
W. Goodwin
86'
W. Goodwin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Челтенхэм
86'
ГОЛ! 3:2!
W. Goodwin
Пас отдал
R. Street
Замена
Й. Уэйр
️️️️
А. Морган
78'
77'
Замена
R. Street
️️️️
E. Bonds
75'
Желтая карточка
L. Freestone
Замена
К. Куасси
️️️️
Ш. Ловери
66'
Замена
С. Кэри
️️️️
К. Дембеле
66'
46'
Замена
G. Lloyd
️️️️
У. Ферри
46'
Замена
Н. Бутлер-Ойедеджи
️️️️
Й. Малкольм
46'
Замена
К. Томпсон
️️️️
T. Bradbury
44'
ГОЛ! 3:1!
W. Goodwin
Пас отдал
B. Williams
ГОЛ! 3:0!
К. Дембеле
Пас отдал
А. Морган
41'
36'
Желтая карточка
S. Long
ГОЛ! 2:0!
Д. Роудс
32'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Ловери
Пас отдал
Д. Роудс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
8
Алби Морган
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
5
Tom Bradbury
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
16
Elliot Bonds
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
9
Will Goodwin
ЦФ
18
Йован Малкольм
ЦФ
3
Sean Long
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Блэкпул
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
14
Килиан Куасси
ЦФ
Челтенхэм
5
Owen Bevan
ЦЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
1
Max Harris
ЦФ
9
G. Lloyd
ЦФ
17
Robert Street
ЦФ
28
Джеймс Олайинка
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
4-1-1-2-2
32
Гримшоу
2
Томпсон
4
Кейси
28
Пеннингтон
6
Коннолли
16
Дугалл
8
Морган
22
Хэмилтон
7
Дембеле
19
Ловери
29
Роудс
2-2-5
23
Саутвуд
5
20
16
11
Ферри
18
Малкольм
6
33
8
3
8
Морган
6
Уэйр
6
Уэйр
8
Морган
7
Дембеле
14
Кэри
14
Кэри
7
Дембеле
19
Ловери
14
Куасси
14
Куасси
19
Ловери
5
6
Томпсон
6
Томпсон
5
11
Ферри
9
9
11
Ферри
16
17
17
16
18
Малкольм
11
Бутлер-Ойедеджи
11
Бутлер-Ойедеджи
18
Малкольм
Остались в запасе
Блэкпул
Челтенхэм
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
19
Оуэн Дейл
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
5
Owen Bevan
ЦЗ
1
Max Harris
ЦФ
28
Джеймс Олайинка
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
19
Оуэн Дейл
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Остались в запасе
5
Owen Bevan
ЦЗ
1
Max Harris
ЦФ
28
Джеймс Олайинка
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Блэкпул - Челтенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
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