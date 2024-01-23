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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бристоль Роверс - Эксетер Сити
Бристоль Роверс - Эксетер Сити: обзор матча 23 января 2024
Бристоль Роверс
23.01.2024, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Эксетер Сити
12'
S. Cox
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Роверс - Эксетер Сити
90'
+7
Желтая карточка
Я. Вилдсхут
Желтая карточка
Э. Эванс
90'
+3
90'
+2
Замена
Г. Кайт
️️️️
T. Carroll
90'
+2
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
D. Rankine
84'
Замена
A. Hartridge
️️️️
Б. Паррингтон
77'
Желтая карточка
R. Cole
Замена
J. Gibbons
️️️️
Д. Хант
70'
Замена
Х. Вейл
️️️️
С. Финли
69'
Замена
J. Brown
️️️️
Л. МакКормик
56'
56'
Замена
D. Rankine
️️️️
S. Cox
Замена
Л. Гордон
️️️️
J. Grant
46'
12'
ГОЛ! 0:1!
S. Cox
Замена
J. Connolly
️️️️
К. Тэйлор
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
8
Сэм Финли
(К)
ЦП
23
Люк МакКормик
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
4
Joshua Grant
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
10
Аарон Коллинз
ЦФ
27
Джон Маркиз
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
25
Пирс Суини
(К)
ЦЗ
12
Reece Cole
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
11
Jack Aitchison
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Бристоль Роверс
1
Jed Ward
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
4
James Connolly
ЦЗ
2
James Gibbons
ЦЗ
2
Luca Hoole
ЦП
20
Харви Вейл
АП
20
Jevani Brown
ЦФ
Эксетер Сити
33
Shaun MacDonald
ВР
4
Уилл Эймсон
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
15
Dion Rankine
ЦП
14
Гарри Кайт
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
3-3-4
13
Кокс
26
Тэйлор
4
Крама
32
Хант
8
Финли
23
МакКормик
14
Эванс
4
27
Маркиз
10
Коллинз
16
Томас
4-3-3
1
Синисало
3
Диабате
33
Джулс
25
Суини
14
Паррингтон
12
11
13
Харрис
21
Нисканен
19
11
4
19
Гордон
19
Гордон
4
26
Тэйлор
4
4
26
Тэйлор
32
Хант
2
2
32
Хант
8
Финли
20
Вейл
20
Вейл
8
Финли
23
МакКормик
20
20
23
МакКормик
19
15
15
19
11
14
Кайт
14
Кайт
11
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
14
Паррингтон
22
22
14
Паррингтон
Остались в запасе
Бристоль Роверс
Эксетер Сити
1
Jed Ward
ВР
2
Luca Hoole
ЦП
Главный тренер
Шон Норс
33
Shaun MacDonald
ВР
4
Уилл Эймсон
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
Главный тренер
Пол Тисдейл
Остались в запасе
1
Jed Ward
ВР
2
Luca Hoole
ЦП
Остались в запасе
33
Shaun MacDonald
ВР
4
Уилл Эймсон
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
Главный тренер
Шон Норс
Главный тренер
Пол Тисдейл
Статистика матча Бристоль Роверс - Эксетер Сити
1
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
7
Нарушения
11
14
Офсайды
3
1
Количество передач
408
260
Сейвы
3
0
Точность передач %
72
58
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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