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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Питерборо Юнайтед - Линкольн
Питерборо Юнайтед - Линкольн: обзор матча 07 октября 2023
Питерборо Юнайтед
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Линкольн
52'
D. Ajiboye
83'
Д. Рэндалл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Линкольн
Желтая карточка
D. Ajiboye
90'
+3
Замена
R. De Havilland
️️️️
Д. Рэндалл
88'
Замена
Р. Джонс
️️️️
Э. Мэйсон-Кларк
88'
87'
Замена
D. Duffy
️️️️
А. Митчелл
ГОЛ! 2:0!
Д. Рэндалл
83'
71'
Замена
Д. Браун
️️️️
Ш. Рауэн
68'
Замена
Т. Бишоп
️️️️
Х. Аделакун
67'
Замена
О. Шодипо
️️️️
Д. Мандрою
57'
Желтая карточка
Д. Мандрою
ГОЛ! 1:0!
D. Ajiboye
Пас отдал
Э. Мэйсон-Кларк
52'
45'
Желтая карточка
Ш. Рауэн
Замена
D. Ajiboye
️️️️
К. Поку
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
8
Archie Collins
ЦФ
5
Эктор Киприану
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
15
Пауди О'Коннор
ЦЗ
45
Adam Jackson
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
2
Джек Берроуз
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
14
Даниэль Мандрою
ЦФ
48
Итан Хэмилтон
ЦФ
7
Reeco Hackett-Fairchild
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
44
David Ajiboye
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
4-1-2-3
41
Билокапич
10
Мэйсон-Кларк
5
Эдвардс
20
Найт
30
Киосо
14
Берроуз
17
Поку
31
Рэндалл
9
Кларк-Харрис
5
Киприану
8
4-2-1-3
1
Йенсен
15
О'Коннор
45
15
Митчелл
23
Рауэн
2
Берроуз
21
Эрхахон
47
Аделакун
7
48
Хэмилтон
14
Мандрою
31
Рэндалл
15
15
31
Рэндалл
17
Поку
44
44
17
Поку
10
Мэйсон-Кларк
26
Джонс
26
Джонс
10
Мэйсон-Кларк
23
Рауэн
21
Браун
21
Браун
23
Рауэн
15
Митчелл
11
11
15
Митчелл
47
Аделакун
8
Бишоп
8
Бишоп
47
Аделакун
14
Мандрою
30
Шодипо
30
Шодипо
14
Мандрою
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Линкольн
44
Fynn Talley
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
12
Alistair Smith
ЦП
Главный тренер
Марк Кеннеди
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
12
Alistair Smith
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Марк Кеннеди
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Линкольн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
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