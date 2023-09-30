Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Шрусбери Таун - Чарльтон
Шрусбери Таун - Чарльтон: обзор матча 30 сентября 2023
Шрусбери Таун
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Чарльтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шрусбери Таун - Чарльтон
90'
+7
Желтая карточка
Л. Уотсон
87'
Желтая карточка
С. Тедич
Желтая карточка
Ш. Данкли
86'
83'
Желтая карточка
Г. Истед
81'
Замена
С. Фрейзер
️️️️
К. Блэкетт-Тэйлор
Замена
K. Phillips
️️️️
Д. Удо
78'
62'
Замена
С. Тедич
️️️️
М. Либерн
62'
Замена
Ч. Анеке
️️️️
T. Campbell
51'
Желтая карточка
Т. Томас
44'
Замена
Л. Уотсон
️️️️
T. Taylor
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
6
Том Фланаган
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
8
Тейлор Перри
ЦП
18
Max Mata
ЦФ
23
Даниэль Удо
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦФ
5
Morgan Feeney
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Чарльтон
32
Гарри Истед
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
15
George Dobson
ЦП
7
Terry Taylor
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
11
Майлз Либерн
ЦФ
10
Элфи Мэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
3
Malvind Benning
ЦФ
11
Kieran Phillips
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
26
Скотт Фрейзер
ЦП
8
Луи Уотсон
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
4-1-1-4
20
Мароши
19
Флеминг
6
Фланаган
22
Данкли
20
Винчестер
42
Кенне
8
Перри
18
5
8
Бейлисс
23
Удо
3-2-2-1-2
32
Истед
5
4
Томас
7
27
Уотсон
6
Гектор
15
7
33
Блэкетт-Тэйлор
10
Мэй
11
Либерн
23
Удо
11
11
23
Удо
33
Блэкетт-Тэйлор
26
Фрейзер
26
Фрейзер
33
Блэкетт-Тэйлор
7
8
Уотсон
8
Уотсон
7
11
Либерн
9
Тедич
9
Тедич
11
Либерн
7
15
Анеке
15
Анеке
7
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Чарльтон
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
3
Malvind Benning
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
3
Malvind Benning
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
Остались в запасе
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Шрусбери Таун - Чарльтон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Новости команд
Все
Шрусбери Таун
Чарльтон
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кубок Англии. «Челси» вышел в 1/16 финала, впервые победив после увольнения Марески
11 января
Фанат «Чарльтона» запросил у клуба трансфер российского защитника
2025.06.21 10:18
2
«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»
2022.04.20 10:33
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
5
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел в 1/8 финала, победив «Шрусбери Таун» самым молодым составом в истории клуба
2020.02.05 01:18
Кертис Джонс – самый молодой капитан в истории «Ливерпуля»
2020.02.04 22:12
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кубок Англии. «Челси» вышел в 1/16 финала, впервые победив после увольнения Марески
11 января
Фанат «Чарльтона» запросил у клуба трансфер российского защитника
2025.06.21 10:18
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+