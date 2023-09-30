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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Рединг - Бертон Альбион
Рединг - Бертон Альбион: обзор матча 30 сентября 2023
Рединг
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Бертон Альбион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Бертон Альбион
90'
+2
Желтая карточка
Д. Пауэлл
Замена
T. Rushesha
️️️️
Ч. Сэвидж
90'
Замена
С. Хатчинсон
️️️️
К. Эхибхатиомхан
89'
Замена
Э. Идом
️️️️
M. Carson
79'
78'
Замена
М. Карайол
️️️️
К. Баа
Замена
Д. Баллард
️️️️
Б. Эллиот
72'
Замена
П. Мукаиру
️️️️
Х. Книббс
72'
66'
Желтая карточка
С. Седдон
65'
Замена
Д. Гордон
️️️️
М. Беннетт
50'
Желтая карточка
Т. Хамер
45'
+12
Желтая карточка
К. Баа
Замена
Н. Эбби
️️️️
Т. Макинтайр
45'
+5
Желтая карточка
Т. Макинтайр
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
3
Matthew Carson
ЦЗ
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
8
Чарли Сэвидж
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
4
Бен Эллиот
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
8
Харви Книббс
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
5
Sam Hughes
ЦЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
14
Квадво Баа
ЦФ
22
Том Хамер
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
6
Джо Пауэлл
ЦФ
3
Стив Седдон
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Рединг
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
23
Доминик Баллард
ЦФ
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
29
Мустафа Карайол
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
4-1-2-1-2
27
Баттон
6
Дин
44
Биндон
26
Макинтайр
3
8
Сэвидж
10
Уинг
4
Эллиот
39
Азиз
11
Эхибхатиомхан
8
Книббс
2-2-5
15
Крокомб
5
23
Ошиладжа
15
Лубала
10
Хелм
22
Хамер
5
Суини
3
Седдон
6
Пауэлл
10
Беннетт
3
17
Идом
17
Идом
3
26
Макинтайр
6
Эбби
6
Эбби
26
Макинтайр
11
Эхибхатиомхан
5
Хатчинсон
5
Хатчинсон
11
Эхибхатиомхан
8
Книббс
18
Мукаиру
18
Мукаиру
8
Книббс
8
Сэвидж
14
14
8
Сэвидж
4
Эллиот
23
Баллард
23
Баллард
4
Эллиот
14
Баа
29
Карайол
29
Карайол
14
Баа
10
Беннетт
10
Гордон
10
Гордон
10
Беннетт
Остались в запасе
Рединг
Бертон Альбион
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
Главный тренер
Пол Инс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Рединг - Бертон Альбион
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
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