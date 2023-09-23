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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Портсмут - Линкольн
Портсмут - Линкольн: обзор матча 23 сентября 2023
Портсмут
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Линкольн
7'
П. Лэйн
45+2'
R. Poole
5'
Х. Аделакун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портсмут - Линкольн
Желтая карточка
М. Пак
90'
+7
Замена
R. Towler
️️️️
J. Sparkes
90'
+4
Замена
Ш. Раггет
️️️️
Д. Моррел
90'
+3
Замена
Т. Девлин
️️️️
П. Лэйн
87'
84'
Замена
Д. Браун
️️️️
Д. Берроуз
84'
Замена
А. Митчелл
️️️️
Ш. Рауэн
75'
Замена
D. Duffy
️️️️
Х. Аделакун
75'
Замена
Й. Макама
️️️️
R. Hackett-Fairchild
75'
Замена
A. Smith
️️️️
Т. Бишоп
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
А. Робертсон
74'
Желтая карточка
Д. Моррел
71'
71'
Желтая карточка
И. Эрхахон
Желтая карточка
А. Робертсон
60'
ГОЛ! 2:1!
R. Poole
Пас отдал
J. Sparkes
45'
+2
18'
Желтая карточка
R. Hackett-Fairchild
ГОЛ! 1:1!
П. Лэйн
Пас отдал
А. Робертсон
7'
5'
ГОЛ! 0:1!
Х. Аделакун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
6
Conor Shaughnessy
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
3
Jack Sparkes
ЦФ
5
Regan Poole
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
9
Colby Bishop
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
15
Пауди О'Коннор
ЦЗ
45
Adam Jackson
ЦЗ
2
Лассе Серенсен
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
7
Reeco Hackett-Fairchild
ЦФ
48
Итан Хэмилтон
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
7
Бен Стивенсон
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
24
Йовон Макама
ЦФ
2-4-4
1
Норрис
16
Моррел
2
Рафферти
6
32
Лэйн
18
Робертсон
7
Пак
3
9
11
Камара
5
3-4-1-2
1
Йенсен
15
О'Коннор
45
23
Рауэн
8
Бишоп
21
Эрхахон
2
Берроуз
2
Серенсен
47
Аделакун
48
Хэмилтон
7
16
Моррел
20
Раггет
20
Раггет
16
Моррел
32
Лэйн
24
Девлин
24
Девлин
32
Лэйн
3
6
6
3
18
Робертсон
18
Анджорин
18
Анджорин
18
Робертсон
2
Берроуз
21
Браун
21
Браун
2
Берроуз
23
Рауэн
15
Митчелл
15
Митчелл
23
Рауэн
47
Аделакун
11
11
47
Аделакун
8
Бишоп
12
12
8
Бишоп
7
24
Макама
24
Макама
7
Остались в запасе
Портсмут
Линкольн
1
Райан Шофилд
ВР
11
Гэвин Уит
ЦП
7
Бен Стивенсон
ЦП
Главный тренер
Джон Моусиньо
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
11
Гэвин Уит
ЦП
7
Бен Стивенсон
ЦП
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Главный тренер
Марк Кеннеди
Статистика матча Портсмут - Линкольн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
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