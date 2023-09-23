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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Блэкпул - Рединг
Блэкпул - Рединг: обзор матча 23 сентября 2023
Блэкпул
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 9 тур
4 : 1
Завершен
Рединг
20'
Д. Роудс (П)
27'
К. Куасси
31'
Д. Роудс
51'
Д. Роудс
78'
Д. Хасбэнд (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Рединг
Замена
К. Дембеле
️️️️
Д. Роудс
89'
82'
Замена
C. Vickers
️️️️
Д. Баллард
78'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
Д. Хасбэнд
Замена
К. Коннолли
️️️️
О. Дейл
70'
Замена
С. Кэри
️️️️
М. Виртю
65'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
К. Куасси
65'
56'
Замена
П. Мукаиру
️️️️
Э. Идом
52'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
ГОЛ! 4:0!
Д. Роудс
Пас отдал
Й. Уэйр
51'
Замена
Й. Уэйр
️️️️
К. Дугалл
46'
46'
Замена
А. Мбенг
️️️️
К. Мола
46'
Замена
Т. Макинтайр
️️️️
Б. Эллиот
46'
Замена
Л. Уинг
️️️️
Ф. Азиз
ГОЛ! 3:0!
Д. Роудс
Пас отдал
С. Хэмилтон
31'
ГОЛ! 2:0!
К. Куасси
Пас отдал
О. Дейл
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Роудс
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
24
Мэтти Виртю
ЦП
8
Оливер Норберн
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
14
Килиан Куасси
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
8
Чарли Сэвидж
ОП
4
Бен Эллиот
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
23
Доминик Баллард
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Блэкпул
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Рединг
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
27
Амаду Мбенг
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
18
Caylan Vickers
ЦП
8
Харви Книббс
ЦФ
3-1-2-2-2
32
Гримшоу
28
Пеннингтон
4
Кейси
3
Хасбэнд
16
Дугалл
24
Виртю
8
Норберн
22
Хэмилтон
19
Дейл
14
Куасси
29
Роудс
4-2-1-1-2
27
Баттон
44
Биндон
6
Эбби
5
Хатчинсон
17
Идом
6
Мола
8
Сэвидж
4
Эллиот
39
Азиз
23
Баллард
11
Эхибхатиомхан
19
Дейл
6
Коннолли
6
Коннолли
19
Дейл
16
Дугалл
6
Уэйр
6
Уэйр
16
Дугалл
29
Роудс
7
Дембеле
7
Дембеле
29
Роудс
24
Виртю
14
Кэри
14
Кэри
24
Виртю
14
Куасси
19
Ловери
19
Ловери
14
Куасси
4
Эллиот
26
Макинтайр
26
Макинтайр
4
Эллиот
6
Мола
27
Мбенг
27
Мбенг
6
Мола
39
Азиз
10
Уинг
10
Уинг
39
Азиз
23
Баллард
18
18
23
Баллард
17
Идом
18
Мукаиру
18
Мукаиру
17
Идом
Остались в запасе
Блэкпул
Рединг
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
8
Харви Книббс
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Остались в запасе
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
8
Харви Книббс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Блэкпул - Рединг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
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