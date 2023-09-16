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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиком Уондерерс - Блэкпул
Уиком Уондерерс - Блэкпул: обзор матча 16 сентября 2023
Уиком Уондерерс
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Блэкпул
13'
С. Воукс
46'
Б. Ханлан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиком Уондерерс - Блэкпул
Замена
Т. Де Барр
️️️️
Б. Ханлан
90'
+5
Желтая карточка
C. Forino Joseph
90'
+2
Замена
К. Филлипс
️️️️
К. Винсент-Янг
88'
Замена
Д. Уилер
️️️️
Г. МакКлири
81'
Замена
Д. Тейлор
️️️️
С. Воукс
81'
74'
Замена
О. Дейл
️️️️
К. Коннолли
Желтая карточка
Ф. Поттс
70'
Желтая карточка
Д. Сковен
64'
59'
Желтая карточка
О. Кейси
57'
Замена
С. Кэри
️️️️
А. Морган
57'
Замена
К. Дембеле
️️️️
Й. Уэйр
57'
Замена
К. Дугалл
️️️️
Д. Бисли
ГОЛ! 2:0!
Б. Ханлан
46'
Желтая карточка
Б. Ханлан
41'
ГОЛ! 1:0!
С. Воукс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
10
Люк Лихи
ЛЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
4
Джош Сковен
ЦП
12
Harry Boyes
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
9
Брэндон Ханлан
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
8
Алби Морган
ЦП
8
Оливер Норберн
ЦП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
9
Джейк Бисли
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
88
Киллиан Филлипс
ОП
7
Дэвид Уилер
ЦП
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
Блэкпул
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
14
Сонни Кэри
ПВ
19
Оуэн Дейл
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
14
Килиан Куасси
ЦФ
4-1-2-4
10
Лихи
3
5
Лоу
30
Винсент-Янг
8
Поттс
4
Сковен
12
1
Стриек
9
Ханлан
19
Воукс
12
МакКлири
4-3-1-2
32
Гримшоу
28
Пеннингтон
4
Кейси
3
Хасбэнд
6
Коннолли
8
Морган
8
Норберн
6
Уэйр
22
Хэмилтон
29
Роудс
9
Бисли
30
Винсент-Янг
88
Филлипс
88
Филлипс
30
Винсент-Янг
12
МакКлири
7
Уилер
7
Уилер
12
МакКлири
9
Ханлан
11
Де Барр
11
Де Барр
9
Ханлан
19
Воукс
18
Тейлор
18
Тейлор
19
Воукс
9
Бисли
16
Дугалл
16
Дугалл
9
Бисли
8
Морган
14
Кэри
14
Кэри
8
Морган
6
Коннолли
19
Дейл
19
Дейл
6
Коннолли
6
Уэйр
7
Дембеле
7
Дембеле
6
Уэйр
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Блэкпул
21
Франко Равиццоли
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
14
Килиан Куасси
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Остались в запасе
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
14
Килиан Куасси
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Уиком Уондерерс - Блэкпул
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
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2022.09.08 23:40
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2022.05.22 12:52
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АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
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